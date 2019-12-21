Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

İSTANBUL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektriğini daha çevreci ve ucuz olan yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezinin (IICEC) düzenlediği ‘10. IICEC Konferansı: Dünya Enerji Görünümü 2019 Türkiye Lansmanı’ etkinliğinde konuşan Bakan Dönmez, yenilenebilir enerjide kalkınma stratejisi izlediklerini belirterek “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modelimizle yerli bir sanayi inşa etmekte sonuna kadar kararlıyız. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerinde bölgenin merkez oyuncusu olması için yeni stratejilerimiz olacak. Enerji sektöründe çok önemli yeniliklerin merkezi olmaya adayız” değerlendirmesini yaptı. Dönmez, elektrik piyasasının dönüşüme ihtiyacı olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: Türkiye’de teknolojiyi alan ve kullanan değil, üreten ve ihraç eden bir ekosistemi inşa etmek zorundayız. Buradan sizlere bir çalışmamızla ilgili de bilgi vermek istiyorum. ‘Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum’ diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız ve işyerlerimiz istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecekler.

TÜRKİYE ENERJİ MERKEZİ

Artan sera gazı emisyonlarının AR-GE ve inovasyonla önlenebileceğini ifade eden Dönmez, bu konuda AR-GE stratejisi başlattıklarını söyledi. Dönmez “Bir sonraki etkinliğimizi ocakta hidrojen stratejileri üzerine yapacağız. Sistemde daha fazla yenilenebilir kaynak barındırmanın en önemli noktalarından biri hidrojen sistemleri olabilir” diye konuştu. Türkiye’nin doğalgaz altyapısının ciddi şekilde geliştiğine dikkati çeken Dönmez, “Türkiye, üç yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminali, iki kıyı terminali, depolama noktaları ve her noktadan doğalgaz girişiyle coğrafyasının tabii enerji merkezidir” ifadelerini kullandı.

100 milyar dolar yatırım yapıldı

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı “Elektrik sektöründe 100 milyar doları aşan yatırımla kurulu gücümüzün yaklaşık üç kat artması, yenilenebilir enerji alanında YEKA modeliyle yapılan atılımlar, elektrik üretiminde yerli kaynak payında sağladığımız güçlü artış sektörümüzün geleceği için son derece önemli gelişmeler olmuştur” dedi.

Yenilenebilir enerji payı yükseltilmeli

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye’deki enerji talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yükseltilmesinin önemine işaret ederek, bu alandaki yatırımların artırılması için öngörülebilirlik, kapasite tahsisi düzenlemeleri, teşvikler ve izin süreçleri alanlarında gelişim sağlanması gerektiğini ifade etti.

Enerjide bolluk dönemindeyiz

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol; petrol, doğalgaz, kömür ve diğer enerji kaynaklarında bolluk dönemi yaşandığını söyledi. “Ucuz enerji kaynağı her zaman çevreye duyarlı olmuyor” diyen Birol, iklim değişikliğiyle mücadele için alınan kararlara rağmen emisyonların arttığını, daha fazla yenilenebilir enerji, nükleer ve hidrojen yatırımının yapılması gerektiğini söyledi.