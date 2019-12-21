Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası’nın son 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirmesiyle piyasalara güven geldi, bankalar da önce konut kredisinde, şimdi di ihtiyaç kredisinde faizleri hızla aşağı çekti. Bazı bankaların yüzde 0,98 ve yüzde 0,99 faizli kredileri kullandırmaya başlamasıyla, faizler de tek haneye düşmüş oldu.

İhtiyaç kredisinde faizi yüzde 0,99’a düşüren ING ve QNB Finansbank’tan 5 bin lira kredi alıp, 12 ayda ödeyen bir tüketici, vade sonunda 420,71 lirası faiz olmak üzere toplamda 5 bin 420,71 TL geri ödeme yapıyor. Böylece 5 bin liranın yıllık faizi yüzde 8,4 olarak gerçekleşiyor. Yüzde 1’in altına inen bankalardan TEB, yüzde 0,98 aylık faiz uyguluyor. TEB’den 5 bin lira alan, yol sonunda 5 bin 416,64 lira ödüyor. Burada da yıllık faiz yüzde 8,3 olarak uygulanmış oluyor.

Diğer bankalarda da 80 bin liraya kadar limit, 60 aya kadar vade uygulanan krediler var. Garanti BBVA faizi esnaf ve emekliler için yüzde 0,99’a düşürürken, Denizbank yüzde 0,99 faizle 60 aya varan vadeler uyguluyor.