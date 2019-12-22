Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında başlangıç ve bitişi Türkiye ve Tunus olmak üzere Türkiye (İzmir) - İtalya (Bari/Brindisi/Torino) - Tunus (Rades/La Goulette) limanları arasında Ro-Ro hattı kurulacak. Söz konusu projenin hayata geçirilmesi hâlinde hattın Afrika’ya yönelik ticarette kullanılıp kullanılmayacağı konusu da değerlendiriliyor.

2019 yılı ilk 8 ayı itibarıyla, 500 ve üstünde araç taşıması gerçekleşen yurt dışı bağlantılı 24 Ro-Ro hattı bulunuyor. Ro-Ro hatlarında taşınan tır, treyler, çekici ve yük vagonu sayısı 2011 yılında yaklaşık 363 bin araç iken, 2018 yılında bu rakam 2011 yılına göre yüzde 61 artarak yaklaşık 584 bin araç olarak gerçekleşti. Bu sayı 2019 yılının ilk 8 ayında ise 282 binin üstünde oldu. Uluslararası düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan otomobil ve otomobil türü araç sayısı 2011 yılında yaklaşık 1 milyon 393 bin araç iken, 2018 yılında 2011 yılına göre yüzde 28 artarak yaklaşık 1 milyon 779 bin araca yükselmişti. Bu yılın ağustos ayına kadar ise 1 milyona yakın araç taşındı.