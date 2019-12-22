Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Overbooking’ adıyla bilinen uygulama sebebiyle mağdur olan bir yolcunun açtığı davada Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı. Tüketici Mahkemesini haksız bulan Yargıtay, fazladan satılan biletler sebebiyle bazı yolcuların uçağa alınamadıklarına dikkat çekerek, bu durumun manevi tazminat gerektirdiğine hükmetti. Kararda “Davacı çiftin ‘overbooking’ uygulaması sebebiyle uçağa alınmamak suretiyle manevi zararının oluştuğu göz önüne alınmak ve gerekirse davalı kurumun yapmış olduğu Kahire aktarmalı İstanbul uçuşuna yer temin edilmesi gibi teklif de değerlendirilmek suretiyle davacılar yararına uygun bir manevi tazminata hükmedilmek gerekirdi. Mahkemenin, şartları oluşmadığından bahisle ret hükmü vermesi doğru görülmemiş, hükmün davacılar yararına bozulması gerekmiştir” denildi.