Dolar ve euro'da son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9330 liradan alınan dolar 5,9350 liradan, 6,5970 liradan alınan euro ise 6,5990 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,9380 liradan, euro ise 6,6020 liradan satılmıştı.
Dolar ve euro'da son durum! (22 Aralık 2019 güncel dolar ve euro fiyatları)
22.12.2019 - 08:37 | Son Güncelleme: 22.12.2019 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve euro'da son durum! İşte 22 Aralık 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...
Etiketler : dolar,euro,son durum,
670276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/670276.aspx
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