Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - İlk fırtına 11.11 olarak başladı. Yani 11 Kasım Bekârlar Günü indirimi. Bu tarihte birçok marka, indirim yaptığını duyurarak tüketiciyi alışverişe çağırdı. Birkaç küçük üründe indirimler yapıldıysa da bu genele yayılmadı. Arkasından haftalar boyunca yazılı, sesli, görüntülü medyanın yanı sıra afişlerle, vitrin anonslarıyla 29 Kasım tarihinde gerçekleşen ve başına ‘efsane, müthiş, şahane, görülmemiş, duyulmamış, yılda bir kez gelen’ gibi onlarca kelime eklenerek, ABD’deki ‘black friday’ benzeri bir alışveriş şenliği geldi gündemimize. O gün geldi gelmesine de içinde pek indirim yoktu. AVM kapılarının zorlandığı, mağazaların birkaç üründe yaptıkları indirimlerle katıldığı bu günde, birçok markanın ‘şahane bir aldatmaca’ içinde olduğunu gördük. Fiyatı yükselttikten sonra düşürenler, yan yana aynı fiyatı yazıp birinin üzerini çizen, 1 kuruşluk indirim yapan onlarca marka ve şirket, insanlarda ‘indirim yalanı’ algısına sebep oldu. O müthiş cumayla bitti mi furya? Yok, ne yazık ki bitmedi. 12.12 var mesela. Yani 12’nci ayın 12’si indirimi... Ardından ‘En uzun gece indirimi’ geldi ve artık ‘indirim’ kelimesini görmekten yorulan tüketicilere “Kaçırmayın” dediler ama pek etkili olmadı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine gelmediği için botlar, çizmeler, kaban ve mantolar satılmayınca bu ürünlerde indirimler yüzde 30’ları buldu. Ürünler elde kalmasın diye markalar indirim hazırlığına da başladı ama üreticilerin yapacağı en büyük indirimler yılbaşından sonra gerçekleşecek gibi görünüyor. Havaların soğumasıyla birkaç hafta satış yapma umudu bulunan markalar, ocak ayının sonuna doğru, yüzde 70’e varan indirimlere başlayacak ama tüketicinin “indirim” konusundaki “aldatılmışlık” hissini yok edebilirlerse satış artışı gelebilir.