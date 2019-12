Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL - Beş farklı sektörde, 20 şirketiyle faaliyetlerini sürdüren Beyçelik Holding’in iklimlendirme sektöründeki markası Warmhaus, yüzde 100 yerli sermaye ile tamamı Türk mühendis ve tasarımcılardan oluşan AR-GE ekibi tarafından geliştirilen dünyanın en küçük kombisi Minerwa ve akıllı oda termostatı RecoWA’yı tanıttı. Warmhaus Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Çelik “Yirmi üç yıl önce panel radyatör üretimi ile başladığımız yolculuğumuza 2014’te cihaz üretimini de ekledik. Warmhaus olarak bugüne kadar arazi dahil; üretim hatları, AR-GE, ürün tasarımı ve markamıza toplamda 400 milyon TL yatırım yaptık. Bursa’da bulunan ve toplam üretim alanı 35 bin 500 metrekare olan iki fabrikamızda panel radyatör, kombi ve duvar tipi yoğuşmalı kazan üretiyoruz” dedi. Yüzde 100 yerli sermayeyle, tamamı Türk mühendis ve tasarımcılardan oluşan AR-GE ekibi tarafından üretilen ürünlerinin bugün 35’ten fazla ülkeye ihraç edildiğini anlatan Çelik “2019’u 370 milyon TL ciro ile tamamlayacağız. Bu cironun yüzde 60’ı ihracattan geliyor. Her yıl ortalama yüzde 20 büyüyerek; 2020’de ciromuzu 500 milyon TL’ye, 2023’te ise 1 milyar TL’ye çıkarmayı planlıyoruz. 2020 sonu itibarıyla doğalgazın ulaştığı her noktada olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



ALMANYA’YA SATIŞ YAPIYOR

Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan da global kombi pazarında Türkiye’nin Çin, Güney Kore ve İngiltere’nin ardından dördüncü sırada yer aldığını belirterek şöyle konuştu: Türkiye pazarının 2019 yılını 800-850 bin adet ortalama ile tamamlayacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarı ile ortalama yüzde 10-15 artış bekliyoruz. Üç yıl gibi kısa sürede 19 ülkede Warmhaus markamızla kombi satar hâle geldik. Kombi pazarını domine eden İtalya ve Almanya’da Warmhaus markamızla distribütörlerimiz üzerinden kombi satışımız bulunuyor. 2020’de 19 olan bu sayıyı 25’e çıkarmayı planlıyoruz.



DÜNYANIN EN KÜÇÜK KOMBİSİ

Tasarımı ve yazılımı tamamen Warmhaus AR-GE ekibine ait olan, 0,058 metreküplük hacmi, 38 santimetre eni, 59,5 santimetre boyu ve 26 santimetre derinliğine sahip kendi sınıfında dünyanın en küçük kombisi Minerwa’nın satışa çıktığının bilgisini veren Turan “Kombimiz Türkiye’de ilk defa Warmhaus’un ürettiği Elektronik Gaz Adaptif özelliğine sahip olmasıyla ideal hava-gaz oranını ayarlayarak sürekli yüksek verim sağlıyor” ifadelerini kullandı. Akıllı oda termostatı RecoWA hakkında da bilgi veren Turan “Cep telefonu üzerinden her yerden kombiyi kontrol etme fırsatı sunuyor. RecoWa ile çoklu ve farklı kullanıcılar aynı zamanda uygulamayı çalıştırabiliyor, istenilen zamanda istenilen sıcaklıklar ayarlanarak evin konforu artırılabiliyor” şeklinde konuştu.