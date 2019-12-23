Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Bu kapsamda Londra’daki TTM’de halı sektörünün de faaliyet gösterebilmesi için çalışmalar başladı. Henüz plan aşamasındaki çalışmaya ilişkin, İngiltere’de iş yapmak isteyen halı firmalarından ön taleplerin toplanmaya başladığı öğrenildi. Daha önce ABD/New York’ta deri, halı, hazır giyim, ev tekstili ve iş kontratları, BAE/Dubai’de Bilişim, İngiltere/Londra’da bilişim ve seramik sektörlerinin talepleri doğrultusunda TTM kurulmuştu. Bu TTM’lere ek BAE/Dubai’de mobilya, ABD/San Francisco’da ise bilişim sektörüne yönelik TTM çalışmaları başlatılmıştı. Söz konusu merkezler, sektörlerin isteklerine göre potansiyel görülen ülkelerde projelendiriliyor.



YÜZDE 75 DESTEK VERİLİYOR

Merkezler içerisinde yer alan firmalara hukuki, mali ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Söz konusu proje doğrultusunda TTM’nin kira, istihdam, dekorasyon ve tanıtım gibi harcamaları destekleniyor. Destek daha önce belirlenen ‘hedef ve öncelikli ülkelerde’ yüzde 75, diğer ülkelerde ise yüzde 60 oranında veriliyor. Bu merkezlerle, ihracatçının üretimini ülkeye yakından tanıtması, ihracata ivme kazandırması ve ülkenin markalaşmasına katkı sunması amaçlanıyor.