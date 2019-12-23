Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anahtar teslimlerinin başladığı Folkart Incity, grubun tamamlanan 12’nci projesi oldu. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, bugüne kadar İzmir’de 4 milyar lirayı aşan yatırım değerine sahip 11 projeyi tamamladıklarını, 12’nci projede teslimlerin başladığını söyledi. Sancak, peyzajda 4 büyük ağaç bulunduğunu belirterek “3 adet zeytin ve 1 adet meşe ağacımız iç avluda. Zeytin ağaçlarımızın her biri yaklaşık 400 yaşında. Zeytin ağaçlarımızdan biri 12 metre, diğerleri 8-9 metre uzunlukta. Bunlar anıt ağaç kategorisinde. Ayrıca zeytin ölümsüz ağaçtır. Peyzajımıza ayrı bir güzellik katacak” dedi. İnşaat süreci boyunca 550 kişinin çalıştığı Folkart Incity, 8 bloktaki 678 daire ve 42 ticari alandan oluşuyor.