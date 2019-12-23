Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, sektörünün en büyük çatı meslek örgütlerinden ‘Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu'nun' (EUMABOIS) Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçildi. Mustafa Erol, “EUMABOIS'in önceki döneminde AİMSAD olarak çok aktif rol oynadık. Almanya ve İtalya'dan sonra en güçlü temsil ülkemize ait. Bunu geçtiğimiz 3 yıl içerisinde çok net bir şekilde gördük. Önümüzdeki 3 yıl boyunca da, yeni projelere katılım sağlayarak AİMSAD'ın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum” dedi.

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, sektörünün en büyük çatı meslek örgütü olan Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu'nun (EUMABOIS) Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçildi.

Avrupa'daki ağaç işleme sektörüne yönelik faaliyet gösteren 13 ülke derneği ile 2 firmayı bünyesinde bulunduran EUMABOIS, Genel Kurul toplantısını Çekya Ağaç İşleme Makinesi Üreticileri Derneği ev sahipliğinde Brno'da gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye ağaç işleme makineleri sektörünü temsilen üye dernek olarak katılan AİMSAD, sunulan yeni Yönetim Kurulu listesinin üyelerin çoğunluğuyla kabul edilmesi sonucu yeniden EUMABOIS Yönetim Kurulu Üyesi oldu. AİMSAD, Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu'na (EUMABOIS), 2014 yılı Ekim ayı sonunda üye oldu. EUMABOIS'in seçilen üç Yönetim Kurulu Üyesi'nden biri olan AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, bu görevini 3 yıl boyunca sürdürecek.

EUMABOIS'in önceki döneminde çok faaliyet gerçekleştirildiğini ifade eden Mustafa Erol, “AİMSAD olarak bizde aktif rol oynadık. Diğer ülkelerin tecrübelerinden istifade ederek, ülkemiz açısından uygun olanları örnek aldık. Ayrıca, Almanya ve İtalya'dan sonra en güçlü temsil ülkemize ait. Bunu geçtiğimiz 3 yıl içerisinde çok net bir şekilde gördüm. Önümüzdeki 3 yıl boyunca ise, yeni projelere de katılım sağlayarak AİMSAD'ın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum” dedi.

Eumabois'in yeni yönetim kurulu, önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde; ISO ve CEN standartlarının geliştirilmesi, makine ve takımlar için ortak bir altyapı oluşturulması, istatistik çalışmaları, bulut tabanlı kontrol üniteleri altyapısının geliştirilmesi gibi faaliyetleri gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

“Hindistan, Japonya ve Güney Kore mobilya üretiminde güçlendi”

Genel Kurul toplantısında, sektör ile ilgili bilgi veren EUMABOIS Başkanı Jurgen Koppel ise; Çin'in en büyük mobilya üreticisi konumunda olduğunu, Amerika, Almanya ve İtalya'nın toplam mobilya üretiminin Çin'in üretim rakamlarına ulaşamadığını söyledi. Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin mobilya üretiminde güçlü bir ülke haline geldiğini de belirten Koppel, “Polonya üçüncü büyük mobilya üreticisi ülke konumunda. Vietnam ve Malezya'yı da da göz ardı etmememiz gerekiyor. Amerika'nın mobilya ve parke tedarikçileri ise Vietnam, Tayland, Malezya, Kanada ve Meksika. Çin ile Amerika arasında yaşanan politik ve siyasi problemler nedeniyle Çin'li üreticiler Güney Asya ülkelerine yatırım yapıyor, Amerika'ya bu şekilde ihracat gerçekleştiriyorlar. Polonya ise Avrupa tarafından sübvanse ediliyor” diye konuştu.

Jurgen Koppel, Dünya toplam ağaç işleme makineleri sektörünün üretim tahmininin 15 Milyar dolar olduğunu, sırasıyla Almanya yüzde 26, Çin yüzde 19, İtalya yüzde 18, Amerika yüzde 6, Tayvan yüzde 4, Kanada ve Japonya yüzde 3, Polonya, İspanya ve Türkiye'nin ise yüzde 2 olarak bu rakamdan pay aldığını ifade etti.