Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta hizmete sunduğu ULAK baz istasyonlarıyla toplam yaklaşık 12 bin kilometrelik alanda 200 binin üzerinde aboneye hizmet verecek. ULAK yerli baz istasyonunun ticari olarak hizmet verebilmesi için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirket olan Vodafone, önümüzdeki dönemde de desteğini sürdürecek.

Vodafone'un canlıya aldığı ULAK baz istasyonları için Rize'de düzenlenen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin Balcı ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan katıldı. Toplantı sonrası, Vodafone'un Rize Çayeli sahilinde kurduğu ULAK baz istasyonu törenle hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, şöyle konuştu:

“Son 18 yılda Türkiye'nin her alanda başardığı değişim ve ilerlemeyi, Cumhuriyetimizin 100. yılında yani 2023'te en üst noktaya çıkartma hedefindeyiz. Bu anlayışla; Bakanlık olarak 2023 vizyonu ve ruhuna uygun, katma değeri yüksek, yenilikçi çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Teknolojiyi talep eden değil arz eden, ithal eden değil ihraç eden bir ülke olmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çabamızın en güzel sonuçlarından biri de, yerli ve milli şebekeler açısından hayati önem taşıyan ULAK Projesi. ULAK, 4G mobil iletişim teknolojilerine sahip baz istasyonları demek.

Bu istasyonların bütün donanım ve yazılım bileşenleri, Aselsan, Netaş ve Argela tarafından, milli ve yerli imkanlarla, Türk mühendislerince geliştirildi. ULAK Projesi ile gelecek nesil mobil iletişim altyapısı ürünlerinin milli imkânlarla sağlanması amaçlandı. Bu amacın 5G ve ötesi yönünde güçlendirilmesi, küresel anlamda rekabetçi ve yeni bir endüstri oluşturulmasını sağlayacak. Yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerinden biri olarak gören Vodafone, ULAK yerli baz istasyonunun ticari olarak hizmet verebilmesi için en fazla destek veren şirket oldu. Vodafone, şu anda ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan mobil operatörümüz. Vodafone, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki 4 ilde toplam 250 ULAK baz istasyonu kullanıyor. Bu anlamda gösterdikleri hassasiyetten dolayı sizlerin huzurunda kendilerine teşekkür etmek istiyorum.”

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, şunları söyledi:

“5G ye giden yol yerli haberleşme teknolojilerinden geçiyor. Ülkemizin haberleşme alanındaki dışa bağımlılığını azaltmak, 5G'ye giden süreçte mobil işletmecilerin şebekeye ilişkin yapacağı donanım ve yazılım ihtiyaçlarını karşılamak ve elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli bir üretim ekosisteminin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın öncülüğünde ‘Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' geliştirilmiştir. Bu projenin somut bir çıktısı olan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde kurulum ve kullanımına öncülük ederek, ULAK'ın tüm operatörlerimizin tercihi haline gelmesine vesile olduk. Külliye'nin mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretlerine verdiği desteğin önemli bir göstergesidir. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilerde lider ülkelerden biri olması ve söz konusu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine katkı sağlayarak, ekonomik ve sosyal refahın artırılmasına yönelik insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında bütüncül bir dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla birçok alanda tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde bu teknolojilerin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bugünden alacağımız önlemler ve atacağımız adımlar, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmemiz için oldukça önemlidir.”

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Bugün geldiğimiz noktada, Evrensel Projelerimiz, Vodafone'un devreye aldığı 250 adet baz istasyonu ile birlikte tüm Türkiye'de toplamda 1.000'e yakın noktada ULAK ile hizmet verilmektedir. Vodafone ile ilk turda elde ettiğimiz bu başarıyı kutlarken, aslında hepimiz bir maraton koştuğumuzun da bilincindeyiz. Gerek devletimiz, gerek paydaş firmalarımız, gerekse Vodafone ile beraber tüm operatörlerimizin de bu inanç ve niyette olduklarını çok iyi biliyoruz.”

ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Dr. Metin Balcı, şu açıklamalarda bulundu:

“İlk önemli aşamasını tamamladığımız projemizin sadece bir başlangıç olduğu inancı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone ile ulaştığımız bu aşamayı da önemli bir dönüm noktası olarak görüyor ve bu yolda hız kesmeden ilerleyecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu projemizin devamında Vodafone ile çok daha başarılı işler gerçekleştireceğiz.”

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise şunları kaydetti:

“Vodafone olarak, ULAK yerli baz istasyonu için ilk günden bu yana en fazla destek veren şirketiz. Ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatörüz. Vodafone ve ULAK ekipleri, 40 uzmanla 2 bin 500 adam/gün boyunca yakın çalışarak projenin hayata geçirilmesini sağladı. Dileğimiz, dijital geleceği yerli ürün ve hizmetlerle karşılayabilmek. Türkiye'nin dijitalleşme çıtasını yükseltmekte ULAK'ın önemli payı olacak. Biz de Vodafone olarak, yerli ve milli üretimi desteklemeye devam edeceğiz.”

En fazla icraat yapan şirket

Vodafone, ULAK çalışmalarına Aralık 2016'da başladı. Şubat 2017'de 250 ULAK baz istasyonu için sipariş veren Vodafone, ürünün geliştirme sürecine 40'ı aşkın uzmanıyla, bugüne kadar toplam 2 bin 500 adam/gün'den fazla katkıda bulundu. ULAK, Vodafone'un da katkısıyla 2-3 yıl gibi kısa bir sürede sahalarda yerini alarak ticari şebekelerde de kullanılmaya başladı. Bir yıldan uzun süredir ULAK ile 2 haftalık detaylı teknik raporlar paylaşan Vodafone, ürünün en hızlı şekilde uluslararası standartlarda hizmet vermesine katkı sağlıyor. ULAK konusunda en çok adım atan ve icraat yapan şirket olarak Vodafone, Temmuz 2019 itibarıyla ULAK baz istasyonlarını ticari şebekesinde canlıya almaya başladı. Vodafone, şu anda, ticari şebekesinde en fazla aktif ULAK baz istasyonu olan operatör konumunda bulunuyor.

Toplam 71 yerli firmayla işbirliği

Yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesini önceliklerinden biri olarak gören Vodafone, 2017'de başlattığı KOBİ Seferberliği ile yerli üretimde KOBİ'leri odağına aldı. Vodafone, şirket içinde kurduğu Yerlileştirme Komitesi ile satın alma süreçlerinde yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyor. Yerli tedarikçi olmak için başvuran her iki şirketten birini ekosistemine dahil eden Vodafone, halihazırda toplam 71 yerli firma ile çalışmalarına devam ediyor. Vodafone ayrıca, İTÜ Vodafone Future Lab inovasyon merkezinde yaklaşık 30 yerli girişimci iş ortağıyla birlikte geleceğin teknolojilerine dayalı çözümler geliştiriyor.