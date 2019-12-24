Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, 2020’de TL kredi büyümesinde daha iyi bir resmin görüleceğini söyledi. Türkiye’de 2019’un ikinci yarısından itibaren yapılan 12 puanlık faiz indiriminin özellikle bireysel kredileri desteklediğini ifade eden Baştuğ, gelecek dönemde ticari krediler tarafında başlayan toparlanmanın da devam etmesini beklediklerini kaydetti. Sektörün TL kredi büyümesinin ilk yarı yıldaki teşviklerin ve yılın ikinci yarısından itibaren faizlerdeki düşüş trendinin desteğiyle yüzde 14’e ulaştığını belirten Baştuğ, şöyle devam etti: 2020’de artan iç talep, kredi büyümesini teşvik eden düzenlemeler ve düşük faiz ortamının devamı ile birlikte bankaların ekonomiye sağladığı kaynağın artarak sürmesini bekliyoruz. 2019’un 9 ayında, özellikle kamu bankaları TL kredi büyümesinde önemli rol oynadı. Son çeyrekte ise özel bankaların TL kredi büyümesi hız kazandı. Bu katkının sürmesini ve 2020 yılında kamu bankaları-özel bankalar arasında daha dengeli bir büyüme tablosu görmeyi bekliyoruz.

Faiz indirimleri görebiliriz

Baştuğ “Önümüzdeki yıl enflasyon görünümü; Merkez Bankasının faiz politikasında etkili olacaktır. Enflasyonun, yılın ilk yarısında mevsimsel etkiler ve ücret artışlarına bağlı hizmet fiyatlarındaki değişimden dolayı yüzde 11-12 bandında dalgalanmasını, daha sonrasında ciddi bir şok yaşanmaması durumunda 2020 yılı sonunda yüzde 9’un altına gelebileceğini öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı. Baştuğ, enflasyondaki beklentiler göz önünde bulundurulduğunda gelecekte daha kademeli faiz indirimlerinin görülebileceğini söyledi.