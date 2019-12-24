Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

Son yıllarda en çok gelişen sektörler arasında yer alan savunma sanayinde yerlilik oranı her geçen gün artarken, bu alandaki atılım istihdamda da kendini gösterecek. 2018’de 2,2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşan savunma ve havacılık sektörü 2019’da 2,8 milyar dolar ihracata ulaşırken bu rakamın 2020’de 4 milyar dolar, 2023’te ise 10 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda sektörün gelişmesine paralel olarak, alanda çalışan personelin sayısı da artacak. 2015’te 30 bin civarında olan savunma sektöründe istihdam edilen personel sayısının 2023’te 80 bin olması hedefleniyor. Teknolojiye olan ilgi ve yatkınlığı artırmak üzere Savunma Sanayii Akademisi aracılığıyla eğitimler verilecek. Yine, akademi bünyesinde gençlere eğitim imkânı sağlanacak. Vizyoner Genç Projesi’yle gençlere staj, iş imkânları, teknoloji yarışmaları gibi sektörel bilgiler sunulacak.

KOBİ’LERE FİNANSAL DESTEK

Savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı güçlendirilecek. Başta KOBİ’ler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlanacak, ihracatı ve ekosistemdeki işbirliğini artırmaya yönelik tedbirler alınacak. Savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler dâhil tüm firmalara yönelik Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında finansal destek sağlanacak. Öte yandan, savunma sanayii ihracatının artırılması için ülke ve proje bazlı ihracat stratejiler de belirlenecek. Savunma sanayii işbirliği potansiyeli, sektör firmalarının talepleri, dış politika ve diğer unsurlar dikkate alınarak uluslararası savunma fuarlarına milli katılım sağlanacak. Savunma sanayii iş birliği anlaşmalarının imzalanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Sektördeki bütün paydaşlar arasındaki iş birliği, koordinasyon ve paylaşımı güçlendirmek üzere her yıl şûra, teknopark, kümelenme buluşmaları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Üniversitelerin sayısı değil niteliği artsın

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’de üniversite sayısının değil niteliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Asgari ücrete ilişkin değerlendirme yapan Özdebir, asgari ücretin makul seviyede artırılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: Ülkemizde bu kadar işsiz varken bir bu işsizler ordusuna iş aramaktan ümidini kesmiş gençlerimiz ilave edilmişken iş piyasalarıyla ilgili ciddi reformlar yapabilmemiz, katılıkları çözmemiz ve insanlarımızı çalışma hayatına daha çok yönlendirebilmemiz lazım. Bu anlamda, üniversitelerin sayısını değil niteliklerini artırmalıyız. Ülkemizde 8 milyon üniversite öğrencisi olması gerekmiyor. Ülkemizin en zeki yüzde 3-5’lik grubunu alalım, onlara çok iyi eğitim verelim ve nitelikli bilim adamları yetiştirelim. Çünkü, bir ülkenin kalkınmasını o gruptaki insanlar sağlayacaktır.