Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin “Bankalardan ev kredisi kullanırken alınan ekspertiz ve ipotek bedelleri tüketiciye iade edilmelidir” dedi. Bankaların ekspertiz ücreti almaya haklarının bulunmadığını söyleyen Mahmut Şahin “Bankalar özel gayrimenkul şirketlerine ödediği ücreti tüketiciye yükleyemez. Bankalar ekspertiz ücretini gelir kapısı yaptı. Üstelik şirkete 300 lira ekspertiz ücreti ödeyen banka, tüketiciden 600-700 lira ücret talep ediyor. Üstelik ekspertiz ücretini kendileri faturalandırıp bir de vergiden düşüyor. Devlete karşı da hile yapıyorlar” dedi.

Kayseri’de bir tüketicinin ekspertiz ücretine dair iade talebi başvurusunun Tüketici Hakem Heyeti tarafından olumlu sonuçlandığını, Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi tarafından da onandığını söyleyen Şahin, “Bunlar emsal kararlardır. Tüketiciler 10 yıl geriye dönük olarak bu ücreti talep edebilirler” dedi.