Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu anlaşma kapsamında konsorsiyum üyelerinin ortaklığa 688.5 milyon dolar (4 milyar 100 milyon lira) sermaye verecek.

Ortaklığın ayrıca Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun 51’ini Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi hisselerinin de yüzde 51’ini satın alacağı açıklandı.

‘STRATEJİK KONUMLANMA’

Açıklamaya göre Jiangsu Express, Sichuan Expresswa ve Anhui Expressway yönetim kurulu başkanları, söz konusu anlaşmayı kendi şirketleri için “önemli bir iş fırsatı” olarak değerlendirirken, anlaşmanın konsorsiyum üyelerine “kaynak tahsisi ve stratejik konumlanma” kapsamında faydalar sağlayacağına dikkat çekildi. ICA konsorsiyumunun yüzde 33’ü İtalyan Astaldi’ye, yüzde 67’si IC İçtaş’a ait bulunuyordu. ICA konsorsiyumunun Türk ortağı IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün rekabet kuruluna konsorsiyumun İtalyan ortağı Astaldi’nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki hisselerini devralmak için başvurduğunu duyurdu.