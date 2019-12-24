Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm inşaat ve dekorasyon süreçlerinin yanı sıra tüm eğitim materyallerinin, el aletlerinin ve 20 yılı aşkın süredir üretimden ihracata, satıştan satış sonrasına kadar faaliyet gösterdiği tüm alanlarda Türkiye’ye yatırım yapan Honda, istihdama katkı sağlamak ve nitelikli teknik işgücü yetiştirilmesine destek olmak amacıyla İstanbul Sarıyer Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi’nde Kaporta & Boya Atölyesi’ni eğitime kazandırdı.

2019 - 2020 ders yılı itibarı ile eğitim ve öğretime başlayan atölyenin açılışı, Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura’nın yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, Sarıyer Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Nebi Demirbaş ve sektör temsilcilerinin katılımı ile 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Atölyenin açılış törenine katılan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Türkiye’deki fabrikamız ile 1997 yılından bu yana Kocaeli Şekerpınar’da binek otomobillerin üretimini, dağıtımını ve ihracatını gerçekleştirmekteyiz. Honda Türkiye A.Ş. olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda hem fabrikamızda hem de bayi ağımızda çalışan Türk insanına güvendik, birlikte gururla ürettik ve onlara sürekli yatırım yaptık. Sektörümüzde nitelikli teknik işgücü ihtiyacını bilen bir markayız. Sürekli gelişim ve eğitim bizim en temel ilkelerimizden biridir. Bu vizyonumuzdan yola çıkarak istihdama daha fazla katkı sağlamak ve gençlerimizin önünü açmak için İstanbul Sarıyer Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi’nde Kaporta & Boya Atölyesi’nin tamamlanmasını sağladık. Sektörümüze katkı sağlamak için destek olduğumuz bu eğitim atölyesinin çok başarılı gençler yetiştireceğine inanıyoruz” dedi.

Tüm inşaat ve dekorasyon süreçlerinin yanı sıra tüm eğitim materyallerinin, el aletlerinin ve ekipmanlarının Honda Türkiye tarafından sağlandığı atölyede dört yıl süreli eğitim verilecek. Atölyede eğitime başlayan tüm öğrencilere ise çırak olarak markanın yetkili servislerinde staj yapma imkanı ve okul bitiminde de tam zamanlı iş fırsatı sağlanacak. Ayrıca atölyede eğitim alan öğrenciler, 11’inci sınıfın sonunda Kalfalık Belgesi, 12’inci sınıfın sonunda Ustalık Belgesi alarak mesleki eğitim merkezinden mezun olup lise diplomasına sahip olacak.