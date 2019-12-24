Çeyrek ve gram altında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 284,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285 liradan, bin 877 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 898 liradan, 260 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264 liradan, bin 834 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 854 liradan, 917 liradan alınan Yarım Ziynet 927 liradan ve 459 liradan alınan Çeyrek Ziynet 464 liradan satıldı.
Çeyrek ve gram altında son durum! (24 Aralık 2019 altın fiyatları)
24.12.2019 - 17:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek ve gram altında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 285 lira oldu. İşte 24 Aralık 2019 güncel altın fiyatları...
Etiketler : çeyrek,gram,altın,son durum,
670796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/670796.aspx
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