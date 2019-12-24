Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,87’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 978 puanlık artışla 113 bin 153 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira oldu. Ayrıca endeks gün içinde 113 bin 395 puan ile yılın en yüksek seviyesini gördü. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı.