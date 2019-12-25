Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni mail hesabı oluşturmak için ad, soyad, doğum tarihi, gizli soru alanlarını doldurmanız yeterli oluyor. Dilerseniz hesap güvenliğini için telefon numaranızı da ekleyebilirsiniz. Ayrıca Yaani Mail kullanıcılarına 2 GB e-posta saklama alanı sunuluyor. Mail adresini operatör bağımsız herkes kullanabilecek. Turkcell kullanıcılarının gönderileri ise paketten yemeyecek. YaaniMail’i uygulama marketlerinden indirerek Android 5.0 ve üzeri ya da iOS 11 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden kullanabilirsiniz. Ayrıca Chrome, Safari ve Firefox tarayıcıları ile yaanimail.com üzerinden erişebilirsiniz.