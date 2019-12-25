Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN - Kaynakların hızla tükendiği, ekilebilir alanların, suyun azalıp havanın kirlendiği günümüzde, sanayi kuruluşları sürdürülebilir yöntemlere yatırım yapıyor. Bu çerçevede çevreye bırakılan atıkların azaltılması, daha az su ve enerji kullanımı gibi çalışmalarla sürdürülebilir politikaları destekliyor. Türkiye’nin 130’dan fazla ülkede 300’ün üzerinde marka, 65 bin çalışan, 5 bin 200 tedarikçi, 2 bin 900 çiftçi, 400 distribütör ve 68 fabrika ile bir zincir oluşturan Yıldız Holding, 2024 ‘sürdürülebilirlik’ hedeflerine şimdiden ulaştığını duyurdu. İkinci sürdürülebilirlik raporunu açıklayan Yıldız Holding’in CEO’su Mehmet Tütüncü, Sabri Ülker’in ‘İsrafsız Şirket’ stratejisi ile çalıştıklarını, bu vizyona yatırım yaptıklarını ifade etti. ‘İsrafsız şirket’ modelinde en büyük hedeflerinin gelecek nesillere ilham veren, çevreyi ve doğayı koruyan çalışmalar olduğunu söyleyen Tütüncü “Türk çiftçisinden başlayarak tüm tedarikçiler, dağıtım kanalındaki tüm paydaşlar, lojistik destek birimleri, tüketiciler, hissedarlar ve tüm paydaşlarıyla sürdürülebilirlik stratejisini uyguluyoruz” dedi. Tütüncü, 2013-2017 yılları arasında yaptıkları 919 milyon TL sabit sermaye yatırımıyla Türkiye’nin milli gelirine 21,6 milyar TL katkı sağladıklarını da ifade etti.

Yıldız Holding Global Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş ise ikinci sürdürülebilirlik raporunu açıklarken, bundan böyle de sürdürülebilir büyümeden taviz vermeyeceklerini söyledi. Pladik’te son 3 yılda 7 üretim tesisindeki atık hacminin yüzde 43 azaldığını, Ülker Bisküvi’de birim başına su kullanımının yüzde 30 azaltılarak 2024 hedeflerine ulaşıldığını, evsel atıklardan enerji üretildiğini söyleyen Mutuş “Ülker’de fabrikalardan çıkan atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım oranı yüzde 90’a çıkarıldı” dedi.

Damlayla sulayınca 680 bin TL tasarruf

Yıldız Grubu’nun dondurulmuş gıda markası Kerevitaş, sözleşmeli çiftçi oranını bu yıl yüzde 85’e çıkaracak, en kısa zamanda ise hedef yüzde 100 sözleşmeli çiftçi. Bu çerçevede çalışılan 100 bin çiftçiye damla sulama eğitimi ve desteği veren marka, yüzde 37 daha az su kullanımını sağladı. Bu yıl 5,4 milyon ton su tasarrufu ile 680 bin TL maddi tasarruf ve 1,7 milyon kilowatsaat enerji tasarruf edildi.



Ali Ağa buğdayı ithalatı bitirecek

Türkiye, özellikle bisküvi üretiminde kullandığı buğdayın yüzde 80’ini yerli kaynaklardan sağlıyor. Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü ile yapılan iş birliği ile Ülker’in emektarlarından birinin ismi verilen Ali Ağa türü buğday geliştirildi ve bu dönemde ekimi gerçekleştirildi. Hasat döneminde ise Ali Ağa buğdayından ilk ürünün alınması bekleniyor. Bu yerli buğday sayesinde 2023 yılında tüm buğday ihtiyacının yerli üreticiden sağlanması hedefleniyor.



Çevre için ne yaptılar

¥ Silivri fabrikasındaki 40 ton evsel atıktan enerji üretildi.

¥ Ülker’de fabrikalardan çıkan atığın geri kazanımı yüzde 90’a çıktı.

¥ Son 1 yılda 92 ton plastik, 173 ton kâğıt tasarrufu yapıldı.

¥ Avantajlı market modeli Seç market sayısı yüzde 41 arttı.

¥ Cepte ŞOK uygulamasına 7 bin mağazanın tamamı dahil edildi, hem enerji hem karbon salınımı yüzde 30 düşürüldü.

¥ Besler markası araştırmacıları yüksek kaliteli yağ geliştirerek yeni ürün geliştirdi, ithalatı önlerken, çevre sağlığına da katkı yaptı.

¥ Ankara’da dev bir orman oluşturuldu.

¥ Giresun tombul fındığı üretiminin artırılması için sulama, gübreleme çalışması yapıldı, verim yüzde 30 artırıldı.

¥ Adapazarı Şeker’de suyun yüzde 44’ü geri kazanıldı, 400 bin lira tasarruf edildi.