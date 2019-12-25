Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu alım için imzalar atıldı. Osmaniye’de bulunan santrallerin alınmasıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji’nin portföyü 712 megavata ulaşacak. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu “Gerek kendi santrallerimizi yaparak gerek yeni alımlarla 1000 megavatlık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Zorlu Enerji’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise iki santralin dışındaki 135 megavat kapasiteli Gökçedağ RES’in şirket tarafından işletilmeye devam edileceği ifade edildi. Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, bu yıl elektrik dağıtımına 1 milyar lira yatırım yaptıklarını, yurt içi ve yurt dışında jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına devam edeceklerini, Pakistan’daki rüzgâr sandraline ek olarak güneş santrali yapımına da hız vereceklerini söyledi.