Söz konusu alım için imzalar atıldı. Osmaniye’de bulunan santrallerin alınmasıyla birlikte Akfen Yenilenebilir Enerji’nin portföyü 712 megavata ulaşacak. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu “Gerek kendi santrallerimizi yaparak gerek yeni alımlarla 1000 megavatlık kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Zorlu Enerji’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise iki santralin dışındaki 135 megavat kapasiteli Gökçedağ RES’in şirket tarafından işletilmeye devam edileceği ifade edildi. Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, bu yıl elektrik dağıtımına 1 milyar lira yatırım yaptıklarını, yurt içi ve yurt dışında jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına devam edeceklerini, Pakistan’daki rüzgâr sandraline ek olarak güneş santrali yapımına da hız vereceklerini söyledi.
Akfen, Zorlu’nun 2 santralini aldı
25.12.2019 - 03:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 - 03:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akfen Yenilenebilir Enerji, Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ’ye ait Sarıtepe ve Demirciler Rüzgar Enerjisi Santrallerini (RES) satın aldı.
Etiketler : akfen,haberler,
670874 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/670874.aspx
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