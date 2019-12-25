Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL - Yenilikçi şirketlerin ihtiyaç duyduğu finansal kaynağa ulaşmada yaşadığı sıkıntıları aşmak için Kalkınma Yatırım Bankası, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında yöneteceği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yatırımcısı olduğu Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu’nu kurdu. 400 milyon TL’si bölgesel kalkınma, 350 milyon TL’si teknoloji fonuna ait olacak toplam 750 milyon liralık kaynakla şirketlerin faiz yükü altında ezilmesinin önüne geçilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Teknoloji ve İnovasyon Fonu’yla, Türkiye’de büyük potansiyeli olan teknoloji tabanlı girişimlere destek sağlayacağız. 350 milyon liralık bu fonla, teknopark firmaları başta olmak üzere, yeni nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği sağlayacağız. Böylece ulusal ve uluslararası arenada başarı hikayeleri yazacak girişimcilerin önünü açacağız. Belki de ülkemizden çıkacak unicornlar (değeri 1 milyar doları aşan girişim), ki bizim adlandırmamızla turcorn’lar, bu fon sayesinde kendilerini keşfedecekler. 400 milyon liralık Bölgesel Kalkınma Fonu’yla da ülkemizin her bölgesine ulaşıp, bölgesel ve küresel oyuncu olma potansiyeline sahip KOBİ’lere kaynak aktaracağız. Bu kapsamda kalkınmada öncelikli sektörleri ve istihdamı artıran yatırımları destekleyeceğiz” diye konuştu.



2020 SONUNDA 1 MİLYAR TL HEDEFİ

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop da, ithalatı azaltıp ihracatı artıran her sektöre destek olacaklarını belirterek “Türkiye Kalkınma Fonu; bünyesindeki fonlar aracılığıyla teknoloji ve inovasyon yatırımlarına, kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerdeki sanayi kuruluşlarına ve bölgesel kalkınmaya yönelik KOBİ’lere destek verecek bir çatı fon olacak” dedi. “Önümüzdeki beş yıl içerisinde Teknoloji ve İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Fonları ile ülkemizde birçok şirket ve girişime toplamda 750 milyon TL büyüklüğünde yatırım yapacağız” diyen Öztop, şöyle devam etti: “Bu yatırımın, yaklaşık üç katı kadarlık bir sermayeyi ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için mobilize etmesini bekliyoruz. Bu fonların toplamda 2020 yıl sonuna kadar gelecek yatırımlar ile beraber 1 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyoruz.”



Türkiye’nin yarınlarına yatırım yapın

Söz konusu iki fon, bankalar, yatırımcılar, uluslararası sermaye, organize sanayi bölgeleri, ticaret-sanayi odaları ve teknoparklar gibi ilgili kesimlerin yatırımına açık olacak. Bakan Varank “Gelin bu fonlara, Türkiye’nin yarınlarına yatırım yapın” çağrısı yaptı.