Bugüne kadar müteahhitlerin Libya’da 29 milyar dolarlık projeye imza attığını belirten Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, 80’e yakın firmanın mağdur olduğunu belirterek “Bir milyarlık hak edişlerin ödenmesini beliyoruz. Teminat tutarı 1,7 milyar dolar, makine, ekipman gibi envanter ile diğer zararlar toplamı ise 1,3 milyar dolar civarında. Hâlen firmalarımızca teminat mektupları için yılda 50 milyon dolar komisyon ödenmektedir. Bu da arkadaşlarımızın canlarını yakıyor. Her 3 ayda bir ödenen teminat mektupları kabuk bağlamaya başlayan yaralarımızı her seferinde yeniden kanatıyor” dedi.

Türkiye ile Libya arasında Ticaret Bakanlığı başkanlığında oluşturulan ve inşaat sektörünün sorunlarının çözümünü hedefleyen çalışma grubunun yılın başında Ankara, İstanbul ve Trablus’ta bir araya geldiğini hatırlatan Yenigün, bu görüşmelerin ardından Hafter’e bağlı silahlı güçlerin Tripoli kapısına dayandığını, bu görüşmelerde de aksamalar yaşandığını söyledi. En son ekim ayında Libya hükûmeti ile temasa geçtiklerini anlatan Yenigün, şunları kaydetti: Ocak ayında iki ülke arasında heyet ziyaretleri yapılmasını bekliyoruz. Süreç devam ediyor. İki taraf da sorunların çözümünü istiyor, onların da savaş durduğu an hasarların giderilmesine ve yeni projelere ihtiyacı var. Ülkenin petrol gelirleri de bulunuyor. Sorunlar çözüldüğünde ve güvenlik sağlandığında Türk müteahhitler olarak alışık olduğumuz bizim için iyi bir pazar olan Libya’ya yeniden döneceğiz. Libya tarafı da Türk müteahhitlerin sonlandıramadığı işleri yeniden bitirmelerini, ülkenin yıkılan binalarını yeniden revize etmelerini, yeni projeler üzerinde iş birliği yapılmasını istiyor. Ülkede barışın tesisi ve güven ortamının yeniden sağlanmasıyla bu pazar bizim için kısa sürede açılacaktır.