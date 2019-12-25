Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Halkbankası Anonim Şirketlerince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaybolmaya yüz tutan meslek ve KOSGEB kredilerinde yüzde 100 indirim

Karara göre, esnaf ve sanatkarların 2020 yılında Halkbank'tan kullanacakları kredilerin faiz oranları yüzde 50 düşürüldü.

İndirimden Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kefaletiyle kredi kullananlar da yararlanabilecek. Halkbank'tan KOBİ ve esnaf kredi kullanacaklara faiz oranı yüzde 50 indirimli uygulanacak. Geçmiş yıllarda kredi kullanmış olanlar da 2020 yılına devreden bakiye üzerinden indirimden yararlanabilecek.

Bazı esnaf ve sanatkarlara faiz oranı indirimi yüzde 100 oldu. Yüzde 100 faiz indiriminden faydalanacak esnaf ve sanatkarların başında kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında çalışanlar geliyor.

KOSGEB ve Mesleki Eğitim kapsamında kredi kullanan girişimciler için de yüzde 100 faiz indirimi geçerli olacak.

1 Ocak'ta yürürlükte

Ayrıca esnafa 30 bin liraya kadar kullandırılan ekipman ve ham madde kredilerinde de indirim oranı yüzde 100 oldu.

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş ve yapılandırılmış krediler faiz oranı indiriminden yararlanamayacak. Son 5 yıl içinde hibe desteğinden yararlanmış olanlar da kapsam dışında bırakıldı. Doğal afet ve terör sebebiyle kolaylık sağlanan esnaf ise faiz indiriminden yararlanabilecek.

Karar 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek. (TRT Haber)