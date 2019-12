Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önde gelen iletişim ve teknoloji şirketlerinden Türk Telekom, müşterilerine sürekli ve kesintisiz hizmet ulaştırmak için gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarıyla ülkemizin teknolojik dönüşümüne katkı sağlıyor. Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom, yatırımlarıyla 2019 Aralık itibariyle toplamda 303 bin km fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna ulaştı. Türkiye’nin dijital varlıklarının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal, şirketin fiber yatırımlarında geldiği son noktayı ve gelecek dönem hedeflerini paylaşmak üzere basın mensuplarıyla İstanbul’da bir araya geldi.

“Yılın ilk 9 ayında 1,9 milyar TL net kâr elde ettik”

2019 yılının Türk Telekom için oldukça başarılı geçtiğini kaydeden Önal, yılın ilk 9 ayında yüzde 15,6’lık büyüme ve 1,9 milyar TL net kâr ile son 11 yılın gelir artışında rekor kırdıklarını söyledi. Türk Telekom’un bu toprakların milli bir değeri olduğunun altını çizen Ümit Önal, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Ümit Önal, ülkenin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdıklarını belirtti.

“Fiber ağımız 7,5 milyon kilometre”

Ümit Önal, “Türk Telekom olarak Türkiye’yi adeta fiber ağlarla ördük. Türkiye’nin 81 ilini köşe bucak sararak, yatırım yapmadık yer bırakmadık. Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Gururla söylemek isterim ki; Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” dedi. Fiberdeki çarpıcı 7,5 milyon kilometre ifadesine de açıklık getiren Önal, “Uluslararası kuruluşlar, ülkelerdeki mevcut fiber altyapıyı; fiberle erişilen hane sayısı, hane fiber penetrasyonu ve abone fiberleşme oranı gibi, daha doğru ve tutarlı sonuçlar veren metriklerle karşılaştırmayı tercih ediyor. Fiber altyapılarıyla ilgili OECD ülkeleriyle Türkiye arasında bir kıyaslama yapılacaksa uluslararası geçerliliği olan kriterler baz alınmalıdır. Türkiye’de çeşitli kaynaklar tarafından gündeme getirilen yurt dışındaki fiber uzunluk verileri, fiber kabloların içlerinde bulunan tekil kablo uzunluklarının ayrı ayrı hesaplanmasıyla elde ediliyor. Bu şekilde bir hesaplama yapıldığında Türk Telekom’un ülke genelindeki fiber uzunluğu da 7,5 milyon kilometreye ulaşıyor” diye konuştu. Önal, “Ülkemizin dört bir yanını, yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek örüyoruz. En büyük metropolümüz İstanbul’u ele alırsak; İstanbul’da abone fiberleşme oranımız yüzde 76. Türkiye şu anda sahip olduğu fiber altyapıyla çok sayıda OECD ülkesini geride bırakarak, 5G öncesi büyük bir atılım gerçekleştirmiş oldu. OECD ülkelerinin ortalamaları dikkate alındığında; yüzde 20’lik abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu kategoride İsviçre, Hollanda, Fransa, Kanada, ABD, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor” dedi.

“Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz”

Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece kârlı yerlerde değil Türkiye’nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, “Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye’nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Ülkemizdeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası bulunuyor. Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda, en yakın rakibimizin her 1 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına karşılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz. Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışarak, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibimizin 7 katı altyapı yatırımı yapıyoruz. Bu altyapı, Türkiye’nin altyapısıdır. Talep eden her operatör bu altyapıyı kullanabilir. 2018 yılında sektörün tüm oyuncularının mutabakatıyla imzalanmış olan ‘Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Eğer gerçekten Türkiye’nin teknolojik refahı önceliklendiriliyorsa, bu ancak 3 şey ile mümkündür. Birincisi ortaya konulan taleplerin hukuki olması, ikincisi gelen taleplerin ticari bir mantığa dayanması ve üçüncüsü de bu taleplerin rasyonel olmasıdır. Türkiye’nin dijitalleşme sürecinin ivme kazanması ve altyapısının maksimum seviyeye ulaşması ancak; mevcut kurallar çerçevesinde, tüm oyuncular tarafından kabul edilmiş ve imzalanmış ortak altyapı protokolünün etkin şekilde uygulanmasıyla mümkün olabilir” diye konuştu.

2 yılda 2,2 milyon yeni haneye internet

Sadece son 2 yılda fiber hizmet verilebilecek hane sayısını ikiye katladıklarını söyleyen Ümit Önal, yapılan bu yatırımlarla 2 yılda yaklaşık 2,2 milyon yeni haneye internet erişimi sağladıklarını söyledi. Türkiye’nin genişbant hane penetrasyonunu son 2 yılda yüzde 47’den yüzde 57’ye yükselttiklerine dikkat çeken Önal, diğer yandan da, internet okuryazarlığını artırmaya yönelik Birleşmiş Milletler tarafından örnek gösterilen ‘İnternetle Hayat Kolay’ gibi sosyal sorumluluk projeleri ve ‘İnternet Bizden’ başta olmak üzere hesaplı tarifelerle internet penetrasyonunun artmasına katkı sağladıklarını açıkladı. Türk Telekom sabit genişbant abonelerinin kişi başı aylık ortalama data kullanımının 2014’ten bugüne yüzde 208’lik bir rekor artışla 37 GB’dan 114 GB’a yükseldiğini kaydetti.

“İstanbul’da fiber hizmet taleplerini ‘1 haftada’ karşılayacağız”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2020’de de Türkiye’nin her mahallesine fiber götürme hedefiyle çalışmalarının süreceğini ifade ederek, “Türkiye genişbant internet penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz. İnanıyorum ki bu vaadimiz; Türk Telekom’un müşteri memnuniyetine verdiği önem açısından da, 2020’nin nasıl bir yıl olacağına dair ipuçları veriyordur” dedi. Önal, “Türk Telekom olarak altyapı yatırımlarımızın hızını kesmeden milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz. Türkiye için değer oluşturarak Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

Ali Canberk Özbuğutu