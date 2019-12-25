Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 286,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 286,70 liradan, bin 888 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 909 liradan, 261 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 265 liradan, bin 845 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 865 liradan, 923 liradan alınan Yarım Ziynet 933 liradan ve 461 liradan alınan Çeyrek Ziynet 466 liradan satıldı.