Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,16’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 175 puanlık artışla 113 bin 329 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira oldu. Ayrıca endeks gün içinde 113 bin 584 puan ile yılın en yüksek seviyesini gördü. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi de yüzde 0,57 değer kazandı.