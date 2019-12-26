Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türk Telekom yeni yıl ile birlikte fiber atağına geçiyor. Bugüna kadar 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştıklarını belirten Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal 2020 yılında İstanbul’da altyapısı olmayıp, altyapı talep eden her müşteriye en geç bir hafta içerisinde fiber hizmeti ulaştırma sözü verdi. Şirketin fiber yatırımlarında geldiği son noktayı ve gelecek dönem hedeflerini paylaşan Önal, 2019 yılının Türk Telekom için oldukça başarılı geçtiğini, yılın ilk 9 ayında yüzde 15,6’lık büyüme ve 1,9 milyar TL net kâr ile son 11 yılın gelir artışında rekor kırdıklarını söyledi. Türkiye’nin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını anlatan Önal, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdıklarını bildirdi.

TÜRKİYE’Yİ FİBER AĞLARLA ÖRDÜK

Türkiye’yi fiber ağlarla ördüklerini dile getiren Önal, “Türkiye’nin 81 ilini köşe bucak sararak, yatırım yapmadık yer bırakmadık. Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Gururla söylemek isterim ki Türk Telekom’un fiber hane kapsamasını 2019 aralık ayı itibarıyla 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı” diye konuştu.

Fiberdeki “7,5 milyon kilometre” ifadesine de açıklık getiren Önal, şöyle devam etti: “Fiber altyapılarıyla ilgili OECD ülkeleriyle Türkiye arasında bir kıyaslama yapılacaksa uluslararası geçerliliği olan kriterler baz alınmalıdır. Türkiye’de çeşitli kaynaklar tarafından gündeme getirilen yurt dışındaki fiber uzunluk verileri, fiber kabloların içlerinde bulunan tekil kablo uzunluklarının ayrı ayrı hesaplanmasıyla elde ediliyor. Bu şekilde bir hesaplama yapıldığında Türk Telekom’un ülke genelindeki fiber uzunluğu da 7,5 milyon kilometreye ulaşıyor. Ülkemizin dört bir yanını, yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek örüyoruz. En büyük metropolümüz İstanbul’u ele alırsak; İstanbul’da abone fiberleşme oranımız yüzde 76. Türkiye şu anda sahip olduğu fiber altyapıyla çok sayıda OECD ülkesini geride bırakarak, 5G öncesi büyük bir atılım gerçekleştirmiş oldu. OECD ülkelerinin ortalamaları dikkate alındığında, yüzde 20’lik abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu kategoride İsviçre, Hollanda, Fransa, Kanada, ABD, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor.”

Önal, 2020 yılında Türkiye’nin her mahallesine fiber hat götüreceklerini ifade ederek, “Türkiye’deki toplam internet penetrasyonu son 2 yılda yüzde 47’den yüzde 57’ye geldi. Bunun dünya ortalaması olan yüzde 70’e ulaşması gerekiyor . Önümüzdeki yıl İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz” dedi.

AĞUSTOS BÖCEĞİ GİBİ ÖTMÜYORUZ, KARINCA MİSALİ ÇALIŞIYORUZ

Türkiye’nin her karışında, tüm zorlu coğrafi şartlara rağmen büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Önal şöyle konuştu: “Son iki yılda yaklaşık 2,2 milyon yeni haneye internet erişimi sağladık. Her gün 2 bin kilometre fiber hat döşüyoruz. Ülkemizdeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası bulunuyor. Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda, en yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına karşılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz. Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışarak, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibimizin 7 katı altyapı yatırımı yapıyoruz. Bu altyapı, Türkiye’nin altyapısıdır. Talep eden her operatör kullanabilir. ‘Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Eğer gerçekten Türkiye’nin teknolojik refahı önceliklendiriliyorsa bu ancak taleplerin hukuki olması, ticari bir mantığa dayanması ve rasyonel olması ile mümkündür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Fiberin engelleyen karşısında beni bulur” sözünün hatırlatılması üzerine Önal, “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim için ödev mahiyetindedir. Çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

114 GB’a ulaştık AYLIK VERİ KULLANIMINDA 114 GB'A ULAŞTIK

Ümit Önal, sabit genişbant abonelerinin kişi başı aylık ortalama data kullanımının 2014’ten bugüne yüzde 208’lik bir rekor artışla 37 GB’dan 114 GB’a yükseldiğini kaydetti.

DEPREMDE TRAFİK 14 KAT ARTTI

Önal, İstanbul’da eylül ayında meydana gelen depremde Türk Telekom’un yetersiz kalmasıyla ilgili olarak, “Depremde ses trafiği bir anda 14 katı arttı. Dünyada da ülkemizde de bu kadar yüksek bir ses trafiği talebine cevap verecek ve bunu yatırım yaparak karşılayabilecek bir imkan bulunmuyor. Bu konuda internet üzerinden konuşmayı teşvik etmek gerekiyor” dedi.