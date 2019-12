Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 2019 yılında online mobilya satışları bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 1 milyar 56 milyon dolar seviyesine ulaştı. We Are Social ve HootSuite tarafından yayınlanan Digital in 2019 raporundaki verileri derleyen Trendmobilya.com'a göre Türkiye’deki online mobilya satışları dünya geneline göre 7 kat daha yavaş bir artış sergiliyor. Dünya genelinde online mobilya satışları ise 2019’da bir önceki yıla oranla yüzde 15 artışla 272 milyar dolara ulaştı. Fiziki mağazalardaki depolama ve sergi alanlarındaki kısıtı ortadan kaldırarak üreticiler için avantaj sağlayan online mobilya satışlarının, tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle giderek artması öngörülüyor.

Mobilyanın 4 devinde online satışlar ortalama yüzde 15 arttı

Dünyanın en büyük mobilya üreticisi olan ve dünya mobilya ihracatının yüzde 40’ını tek başına karşılayan Çin’de online mobilya satışları bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 95 milyar dolar seviyelerine geldi. Mobilya sektöründeki ikinci dev olan Amerika’da ise online mobilya satışları yüzde 16’lık artışla 79 milyar doları aştı. Dünyanın diğer önemli mobilya üreticilerinden ve Türkiye’nin mobilya ticaretindeki en büyük iki paydaşından Almanya’da online mobilya satışı yüzde 15 artarak 10,7 milyar dolara, İtalya’da ise yüzde 16 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı.

"Tüketicinin aklında soru işaretleri var"

Tüketicilerin mobilyayı fiziki olarak görmeden alma konusunda çekinceleri olduğunu belirten Trendmobilya.com kurucularından Murat Erat, "Mobilya gibi uzun süreli kullanılan ve tüketicinin dokunmak istediği ürünlerin online ortamdan alınması akıllarda soru işareti oluşturuyor. Bu soru işaretleri tüketicilerin online alışveriş alışkanlığı kazanmasıyla ortadan kalkacaktır. Trendmobilya.com olarak tüketicilerin satın alacağı mobilyayı 3 boyutlu olarak görmesini sağlayacak ve detaylı bilgi alabileceği bir sistem üzerinde çalışıyoruz." dedi.

"Türkiye’de mobilyacılar online varlıklarını satış için değil yalnızca imaj için kurguluyor"

Online mobilya satışlarının tüketicilere sağladığı katkının yanı sıra üreticiler için de pek çok kolaylığı beraberinde getirdiğini söyleyen Murat Erat, "Ülkemizde mobilya üreticileri online ortamlardaki varlığını yalnızca imaj ve görünürlük için kurguluyor. Oysa dünyada mobilya satışları için online ortamlar büyük bir potansiyel barındırıyor. Ayrıca fiziki sınırların olmadığı bu ortamda mobilyacıların en büyük sorunlarından depolama ve sergi alanlarının yetersizliği de ortadan kalkıyor. Dilediğiniz kadar ürünü sergileyerek müşterilerinize alternatifler sunabilirsiniz. Bu yönüyle de online mobilya satışının Türk mobilyacılığı için önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.