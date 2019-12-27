Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle tesis edilen işlemlere yönelik başvuruları değerlendirmek üzere kurulan komisyonun 22 Mayıs 2017’de göreve başladığını hatırlatan Tanrıkulu, yedi üyeden oluşan komisyonda 80 raportör ve 250 personelin görev aldığını bildirdi. Komisyonun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM) de etkili bir iç hukuk yolu olarak tanındığının altını çizen Tanrıkulu “Komisyon, iki sene içerisinde yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300’ünü karara bağladı. Başvurulardan 88 bin 700’ü reddedilirken, 9 bin 600’ünde kabul kararı verildi. Böylece başvuruların yüzde 78’i sonuçlandırılmış oldu. İncelemesi devam eden 28 bin başvurunun önümüzdeki yıl içerisinde tamamını bitirmeyi planlıyoruz” bilgisini paylaştı.

ELLİDEN FAZLA KRİTER ELE ALINDI

Tanrıkulu, meslekten ihraçlarla ilgili başvurularda, ByLock kullanıcılığı, Bank Asya’ya örgüt elebaşının talimatının ardından para yatırma, mahrem imam iletişimleri, örgüte ait dernek, sendika üyeliği gibi elliden fazla kriterin ele alındığını dile getirdi.

Tanrıkulu, ihraç edilen kamu görevlileri, eş ve çocuklarına ait “2014’ün Ocak ayından 2015’in Şubat ayına kadar geçen sürede 465 bin yeni hesap açıldığı ve örgüte destek için Bank Asya’ya yatırılan para tutarının da 2 milyar 369 milyon lira olduğu tespit edildi. Komisyonda başvurusu bulunan yaklaşık 28 bin kişinin başka bir bankadan kredi kullandığı ve bunlardan 12 bin kişinin de söz konusu parayı Bank Asya’daki hesabına destek mahiyetinde yatırdığı belirlendi” değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Komisyonunun görev süresinin bir sene uzatılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı.