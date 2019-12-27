Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, temaslarda bulunmak için gittiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. 2019’un Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından başarılı bir yıl olduğunu belirten Aliyev; ekonomi, yatırım, enerji, ulaştırma ve kültür alanlarında sıkı iş birliği içerisinde olduklarını, başarıyla iş birliği yapmadıkları hiçbir alanın bulunmadığını ifade etti. Yıl içerisinde TANAP’ın Avrupa sınırına ulaştığını ve bu tarihi olaya beraber şahit olduklarını söyleyen Aliyev, Güney Gaz Koridorunun gelecek yıl faaliyete başlayacağından ve birlikte hayata geçirdikleri bu mega projenin tamamlanacağından emin olduğunu bildirdi. Aliyev, karşılıklı yatırımlar konusunda da iyi sonuçlar olduğunu söyleyerek, “Azerbaycan, bugüne kadar Türkiye’ye 17 milyar dolardan fazla, Türkiye ise Azerbaycan’a 12 milyar dolardan fazla sermaye yatırdı. SOCAR’ın yeni planları, yeni yatırım projeleri var. Bunlar da hayata geçince bizim Türkiye’ye yaptığımız yatırım 20 milyar dolara ulaşacak. Bu da bizim kardeşliğimizin göstergesidir. Çünkü sadece birbirine bu kadar sıkı bağlı ülkeler, birbirlerinin ekonomisine bu kadar yatırım yapabilir” şeklinde konuştu.

SOCAR’IN YANINDAYIZ

Bakan Pekcan da devlet başkanlarının desteğiyle Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov’la birlikte ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için güzel işler yapacaklarını söyledi. Yakın dönemde imzalanması öngörülen tercihli ticaret anlaşmasını daha sonra genişleterek, belgeye yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarını, hizmetleri ve sermayeleri de eklemeyi planladıklarını bildiren Pekcan, “SOCAR’ın Türkiye’deki yatırımları bizim için son derece önemli. Biz tüm desteğimizle SOCAR’ın yanındayız. İnşallah yeni yatırımlar da bekliyoruz” dedi.

KOBİ'LER DİJİTALLEŞMEYLE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın sekizincisi Konya’da gerçekleştirildi. “KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, “Günümüzde e-ihracat ile KOBİ’ler yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşabilme imkânı yakaladılar. Bu imkânı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” dedi. Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Yalın Özcan da, şöyle konuştu: “Dijitalleşmenin sunduğu fırsatları işletmelere ulaştırmak için TOBB işbirliğiyle KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi’ni hayata geçirdik. Bu sayede, KOBİ’lerin dijitalleşmeyi kullanarak verimliliği artırmak, tasarruf sağlamak, rekabet güçlerini artırmak için ihtiyaç duydukları yol haritasını birlikte çiziyor ve fırsatları yakalayabilmeleri için onlara destek oluyoruz.”