Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temsa’dan yapılan açıklamada hızla üretime başlayarak satış ve ihracata geçilmesinin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Markamızı koruyacak, ürün geliştirmeye devam edebilecek ve en önemlisi kartların yeniden dağıtıldığı elektrikli otobüs dünyasındaki yerimizi pekiştirebileceğiz. Tüm bunlar sayesinde daha önce ödemeye başladığımız borçlarımızı sağlıklı ve planlı bir şekilde ödeyerek bankalarımıza karşı sorumluluklarımızı da yerine getirme imkanına da kavuşmuş olacağız. Türkiye’nin Temsa’sının sürdürülebilir bir dünya markası olarak yoluna devam edebilmesi için bankalarımızdan hâlen talebimiz, karşılıklı mutabakat ile Temsa’nın borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır.