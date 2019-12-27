Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Yaklaşık 8 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonu dün sona erdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u ev sahipliğinde yaklaşık 3, 5 saat süren toplantı sonrasında 2020’de geçerli olacak asgari ücret rakamı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun almış olduğu karara göre asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret brüt 2943 lira, net ise 2324 lira oldu. Evli ve 3 çocuklu bir çalışanın alacağı ücret ise 2 bin 479 lira olarak belirlendi. Ayrıca işverenlere geçtiğimiz yıllarda sağlanan 100 ila 150 lira arasındaki asgari ücret desteği de tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak düzenlendi. Öte yandan, rakamın açıklanmasının ardından Türk-İş heyeti, rakamı kabul etmeyerek masadan kalktı.

ENFLASYONA EZDİRMEDİK

Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Sosyal Adalet, istihdam hedefleri, kayıt dışıyla mücadele, kalkınma hedeflerini göz önünde bulundurarak bu rakamı belirledik. Son 17 yılda 10 kat artış oldu. Merkez Bankasının yıl sonu için beklemiş olduğu enflasyon rakamının 3 puan üzerinde bir artışı yaptık” dedi.

TÜRK-İŞ MASADAN KALKTI

Türk-İş Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da ‘’Türk-İş olarak yaptığımız çalışmalarda açlık yoksulluk ve hayat maliyeti olarak bir rakam açıklamıştı. Tespit komisyonun açıklamış olduğu rakamı işçi kesimi olarak kabul etmiyoruz. Alim gücünün düştüğü bir zaman dilimindeyiz. Açıklanan rakamla işçilerimiz 10 gün anca geçinebilir’’ diyerek masadan kalktı.

İSTİHDAM İÇİN ÖNEMLİ

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise, ‘’Komisyon toplantıları boyunca işçi ve işveren kesimleri görüşlerini ifade etti. Her aşamada her iki tarafa da eşit mesafede yaklaşıldı. Alınan karar istihdam, işsizliği azaltmak ve alım gücünü artırmak açısından önemli. Bu artış oranı hedeflenen enflasyon oranının 3 puan üzerinde” diye konuştu.