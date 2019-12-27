Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçmişteki yapılandırmalardan yararlanmayıp da GSS prim borcu olanlar bugün hiçbir şekilde sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Yapılan düzenleme ile prim borcu olan Bağ-Kurluların, Sosyal Güvenlik Kurumuna borçları baki kalmak suretiyle; 31 Aralık 2019’a kadar, hem kendilerinin hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin devlet ve üniversite hastanelerinden hizmet alabilme hakkı tanınmıştı. Bu süre 31 Aralık 2019 itibarıyla sona eriyor. Borçlu sayısının 600 bin civarında olduğu biliniyor. Aileleriyle birlikte ortalama 1,8 milyon kişinin durumdan etkileneceği tahmin ediliyor. Geçmişte borç yapılandırmalarından yararlanan, borçlarını taksitlendiren ve taksitlerini zamanında ödeyenler sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecek. Ancak GSS borcu olup da bugüne kadar yapılandırmayanlar borç için gecikme cezası ve gecikme faizi ödeyecek. 18 yaş altındaki çocuklar ise ailelerinin borcuna bakılmaksızın sağlık hizmeti almaya devam edecek.