Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Van İş Dünyası Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye için değişim başlıyor" diyerek tüm ülkede KOBİ'ler, sanayiciler ve üreticilerle bir araya gelip sorunları yerinde dinleyerek çözüm üreteceklerini söyledi.

Ülke için yeni bir başarı hikayesi yazmak, şehirlerin ekonomilerini, iş dünyasını daha da güçlendirerek, ekonominin bir üst lige çıkması için adımlar atmak istediklerini anlatan Albayrak, büyük ve güçlü Türkiye yolunda ülkeye, millete ve topluma güvenenlerle omuz omuza, dirsek temasını kesmeden, güçlü adımlarla hedefe varmak için son sürat koşmaya devam edeceklerini aktardı.

Bu yılın, gelecek projeksiyonu açısından tarihi bir yıl olduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz süreçte dünya ekonomisindeki durumlar ele alındığında, 2019'un küresel ekonomide zayıf bir yıl olduğuna şahit olduk. Dünya yavaşlıyor, üretim ve tüketim de zayıflıyor. ABD, Çin başta olmak üzere ticaret savaşları, ticaret gerilimleri, Avrupa ekonomisindeki zayıf görünüm, Brexit sürecine ilişkin belirsizliklerle birlikte 2019 yılı, küresel ekonominin çok ciddi etkilendiği bir yıl oldu. 2020 yeni bir yıl. Belirsizliklerin birçoğunun devam ettiği, devam edeceği bir yıl olarak önümüzde. Dünya bu durumdayken ülke olarak geçtiğimiz 1,5 yılda ekonomi alanında birçok ülkenin direnç gösteremeyeceği, ayakta kalamayacağı şiddette saldırıları göğüslemek zorunda kaldık. Tweetler döndü ortalıkta. Olağan şüpheli, faili meçhul değil. Fail itiraf edip, Türkiye'nin ekonomisine yönelik bir yılda üç seçimin olduğu bu dönemde operasyonel olarak Türkiye ekonomisini, Ağustos 2018'de ülkemizin ekonomisini doğrudan tehdit ederek başlayan tüm bu süreç 2019'da daha da şiddetlenerek farklı kur saldırıları, korkutma girişimleriyle farklı boyuta taşıdı. İlk günden itibaren tüm bu saldırılara karşı en etkin şekilde mücadele edeceğimizi kararlılıkla vurguladık. Finansal saldırılara, ardı kesilmeyen tüm yaptırım tehditlerine rağmen milletimizin feraseti, iş dünyamızın desteğiyle birçok şeyin üstesinden gelmeye muvaffak olduk."

"Bu ülkenin geleceğine inananlar kazanmaya devam edecek"

Uygulamaya aldıkları kapsamlı politika ve stratejilerle, hazırladıkları etkin önlemler ve ekonomi kurumlarının yüksek derecede koordinasyon kapasitesiyle ülkenin her ferdinin şahit olduğu çetin süreçten güçlenerek çıktıklarını vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Kimsenin beklemediği ekonomik göstergelerle ilgili geçen yıl, 'Türkiye şu kadar küçülecek, Türkiye IMF ile anlaşmazsa yıkılacak, çökecek, Arjantin gibi anlaşması lazım' diyenler oldu. Biz, 'IMF'ye ihtiyacımız yok', dedik. Arjantin anlaştı, bir sene geçti, 1 dolar 17 pezoydu, 60'a çıktı. Yüzde 350'ye yakın devalüasyon oldu Arjantin'de. Bu 1,5 yıllık süreçte bırakın IMF ile anlaşmayı, ekonomik tüm saldırılara rağmen bir kuruş dahi almadan bu süreci daha güçlü göstergelerle ve pozitif büyümeyle kapatıyoruz. Ağustosta maruz kaldığımız tüm saldırıların daha çetinlerini yıl içinde farklı dönemlerde tekrarlanmasına rağmen ağustos etkisinin yanına da yaklaşamadı. Barış Pınarı Harekatı döneminde yaşanan iklim ve o süreçteki, tweetler, tehditler, yaptırımlar, bunların ekonomimize ve piyasalara etkisine şahit oldunuz. Bir sene önce bir tweet kadar hassasiyet gösteren ekonomi kırılganlığı varken, Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanan süreçler, Türkiye'nin potansiyeline, gücüne inananlar bir kez daha kazandı. Önümüzdeki dönemde de bu ülkenin geleceğine inanlar ve güvenenler kazanmaya devam edecek."

"Uluslararası kurumlar rakamları revize etti"

Son verilere göre Türkiye ekonomisinin son 3 çeyrektir büyümeye devam ettiğini bildiren Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 için yüzde 5 büyüme ifade ettiğini, bunun yatırım ve istihdam anlamında çok kritik bir eşik olduğuna dikkati çekti.

Bakan Albayrak, 2020'ye girmeden son çeyrek itibarıyla bu hareketlenmeyi fark ettiklerini, ortalama yüzde 5 pozitif büyüme performansının görüleceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapasite kullanım oranları toparlanmaya, artmaya, yatırımlar canlanmaya devam ediyor. Ekonomiye olan güvenin sektörel bazda da teker teker artmaya devam ettiğini görüyoruz. Tüm saldırılara, küresel piyasalardaki belirsizliklere, çevremizdeki istikrarsızlık, çatışma ve teröre rağmen, gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi operasyonlarla, bir yıldaki üç seçime rağmen bunların dikkate alındığı yılı son birkaç aydaki toparlanmayla birçok kişi ve kurumu da hayal kırıklığına uğratarak inşallah daha ümitli ve umutlu şekilde kapatıyoruz. Daha yeni başlıyoruz. 2020 ve sonrasındaki süreç özelinde çok daha başka bir noktada Türkiye. Bir değişim süreci var. Bu nedenle 2019 yılı başında Türkiye ekonomisinin küçüleceğiyle ilgili yorumları hatırlayın. Uluslararası ne kadar kurum varsa hepsi '5, 4, 3' küçülecek derken, bugün hepsini revize etti. 2020'de Türkiye'nin en az yüzde 3, 4, 5 büyüyeceği süreçle alakalı her biri görüşlerini değiştirmeye başladı. Elde edilen büyümenin ve değişmenin arkasında, gösterdiğimiz ihracat ve turizm alanında sergilediğimiz güçlü performansın katkısı çok önemli. Uyguladığımız ürün ve pazar çeşitlendirme stratejisinin yanında katma değerli ihracata yönelik verdiğimiz teşvikler bu süreçte önemli katkı veren noktalar oldu."

Atılan adımlar neticesinde 2019 yılı ekim ayı itibarıyla 12 aylık ihracatın 180 milyar dolara ulaştığına işaret eden Albayrak, "2009 küresel krizinde Türkiye teğet geçmesine, en hızlı toparlanan ülke olmasına rağmen dört çeyrek üst üste küçüldü. Bir çeyrekte eksi 14,4 küçüldü 2009 küresel krizinde. İhracatımız 2008'den 2009'a 132 milyar dolardan 102 milyar dolara düştü. Tüm bu süreçlerde Türkiye yıllık 2009'daki eksi 5'e yakın küçülmeye kıyasla artı 1'e yakın büyümeyle kapatıyor. İhracattaki yüzde 30 küçülmeye rağmen 2009'daki etkiyi görmek açısından, bu yılı 180 milyar dolara yakın bir rakamla artırarak geride bırakıyoruz. 2020'de tüm bu konularda daha ileri bir seviyeye geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Daha fazla çalışarak hedeflerimize ulaşacağız"

Enflasyonda gelinen noktada Merkez Bankası, kamu bankaları ve diğer kurumların hepsinin önemli rol oynadığını, faizlerin düştüğünü dile getiren Albayrak, "Faizler inecek ki kamu bankaları da indirsin. Piyasa faizleri inmeden indirirlerse zarar eder, batarlar. Batmalarını istemeyiz ama diğer özeller gibi fahiş, şer mantığıyla müşteriye çökme kültürü de yok bizde. Birileri ekonomiyle ilgili çıkıyor, konuşuyor. 10 yıl öncesine bakılınca, birileri, 'Kamu bankalarının hepsi özelleşsin' diye lobi yapıyordu. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O, 'Hayır bu bankalar olacak' dedi. Kamu bankaları o dönem özelleşmiş olsaydı bugün işimiz çok daha zor olurdu. Faizlerde sağlanan iyileşme... Geçen yıl bu günlerde yüzde 40'larda faizler vardı. Bugün yüzde 9 ila 11,5 bandında." diye konuştu.

Birlik beraberlik içinde çok daha fazla çalışarak büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine ulaşacaklarını vurgulayan Albayrak, ülkede, toplumun, milletin bir ve beraber olduğu sürece neleri başarabileceğinin sayısız örnekleri olduğunu, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu kaydetti.

Siyasetin sadece konuşma sanatı olmadığını dile getiren Albayrak, "Bölgemizde 17 yıldır çatışma bitmiyor. Dünya yanıyor. Türkiye 6 yıldır fiili bir savaşta. Bunun arkasındaki irade ve güç ne ise amacı ve emeli Türkiye'yi aynı bu noktaya çevirmek. Siyaset sadece konuşma sanatı değil. (Siyaset yapıyorum) diye konuşmaktan veya yalandan başka bir işi olmayanları kast etmiyorum. Siyaset bir de icraat sanatı. Ülkenin başında öyle bir icracı lider var ki kim ne derse desin, birilerinin hayalleri almıyor hala. Herkes mesaj atıyor, 'Sayın Bakanım önceden sipariş verelim. İnanılmaz bir araba, şu, bu' diyor. Türkiye inandığı zaman neleri yapabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Bugüne kadar tüm saldırıların üstesinden geldik ve gelmeye devam edeceğiz. Bu duruşu bin yıldır bu topraklarda yek vücut olarak koruduğumuz sürece bu ülke, bu millet eskisinden çok güçlü şekilde yarınlara bakacak." dedi.

Toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Bakan Albayrak, toplantının ardınan AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.