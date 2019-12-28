Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak tarımsal girdilerin temini, tedariki noktasında çalışmalarının devam ettiğini anlatan Poyraz “2019 yılı ortaklarımızdan aldığımız ürünleri piyasaya ulaştırma noktasında bir atılım yılı oldu. Ürün değerlendirmede son üç yılın rakamlarına bakacak olursak 2017 yılında yaklaşık 450 milyon lira civarında ortaklardan, çiftçilerden ürün alırken, 2018’de bu rakam 800 milyona, 2019 yılında yaklaşık 1,3 milyar gibi bir rakama çıktı. Hedefimiz bunu 2020 yılında 2,5 milyar, orta vadede ise 5 milyar liraya çıkarmak” dedi.

Çiftçilerle alım garantili sözleşmeler yapma noktasında bir atak içerisine girdiklerine değinen Poyraz, 2020 yılı için bir alım projeksiyonu açıklayacaklarını, bu anlamda da çiftçileri Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşme yapmaya davet edeceklerini söyledi. Kooperatif Market sayısını da artıracaklarını ifade eden Poyraz “2020 ve 2021 yılı hedefimiz 500 yeni market” diye konuştu.