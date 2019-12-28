Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yılda ev hayali kuranlara müjdeli haber Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Albayrak kamu bankalarının konut kredi faiz oranlarını yüzde 099’dan yüzde 0,79’a kadar çekeceğini belirterek, uygulamanın 1 Ocak’ta başlayacağını söyledi. Şırnak Üniversitesinde düzenlenen “Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Şırnak İş Dünyası Buluşması” toplantısında konuşan Albayrak, Şırnak’a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini belirterek “Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak’tan verelim. Kamu bankalarımız istişare ettik, konuştuk. Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden güzel bir mesajı da Şırnak’tan verelim. Onlardan geldi teklif, biz de ‘Memnun oluruz’ dedik. 1 Ocak itibarıyla özellikle ‘sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79’a indirelim’ diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Albayrak “Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyorlar. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020 yılında inşallah diyoruz” diye konuştu.

100 BİN TL KREDİDE 16 BİN LİRA CEPTE

Kredi faizlerinin düşmesi tüketicinin cebine olumlu yansıyacak. 120 ay vadeli 100 bin lira kredi kullanan bir tüketicinin yüzde 0.99 faizli kredide toplam geri ödemesi 171 bin 333 lira olurken, kredinin yüzde 0.79’a inmesiyle birlikte toplam geri ödeme 155 bin 145 liraya iniyor. Böylece tüketicinin cebinden toplam 16 bin 188 lira daha az para çıkmış oluyor. Aylık taksit miktarı da diğer masraflar dahil edilmeden 1.427 lira yerine 1.292 liraya geriliyor.

YETGİN: SIFIRA İLGİ ARTAR

Konut kredisi faizinin yüzde 1’in altına düşmesinin gayrimenkul sektörünü harekete geçirdiğini vurgulayan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, şöyle konuştu: Ülkemizde doğrudan ilk el konut alımına yönelik teşvike çok ciddi ihtiyaç var. Günümüzde konut sahipliği oranı yüzde 60’lar seviyesinde. Biz GYODER olarak birinci el konut satışının, toplam satışın içinde yüzde 65’e çıkarılması gerektiğini savunuyoruz. Onun için gayrimenkul sektörü ve vatandaşı direkt etkileyen ‘birinci el konutlara yönelik düşük faiz oranı uygulaması’ ülkemizde konut sahipliği oranının artırılması için büyük önem arz ediyor.

DURBAKAYIM: BEKLE-GÖR BİTİYOR

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, faizlerin yüzde 1’in altına inmesiyle birlikte konut satışlarının aylık bazda 120 bin seviyesinin üzerine yükseldiğini belirterek “Ancak söz konusu faiz indiriminden en fazla ikinci el konut üreticileri faydalandı. Faiz indiriminin reel sektöre yansıması ve ekonominin çarklarına derinlemesine işlemesi için, birinci eldeki satışların bu avantajlı faizlerden daha çok faydalanması gerekiyordu. Bu haberle birlikte yeni yıla daha şevkle gireceğiz. Bu indirimin etkisiyle mevsimsellik özelliğine sahip ocak ayı satışlarının değişeceğini ve ‘bekle-gör’ çizgisindeki müşteri tavrının “bu fırsat kaçmaz” şekline dönüşeceğini düşünüyorum. Bu kapsamda 2020’deki aylık bazda satışların 120 bin seviyelerini çok rahat bir şekilde aşacağını söyleyebiliriz” dedi.