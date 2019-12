Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 27’nci Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gelecek yıldan itibaren yeni bir uygulamaya geçeceklerini belirterek, “Gelecek sene her iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve anlaştıkları rakamlar üzerinden biz konuşacağız. Her iki tarafın masada sonuna kadar kaldığı, çünkü asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil, aslında asgari ücret işveren ve işçinin anlaştığı bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi” dedi. İşçi, işveren ve kamu kesiminin hep birlikte çalışması gerektiğine işaret eden Bakan Selçuk, “Çalışma hayatının iyileştirilmesi için çalışma barışının sağlanması için ve istihdamın arttırılması için kayıtlı istihdamın, sosyal güvence ortamlarının artırılması için hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bu noktada, ‘sosyal diyalog’ kavramı devreye giriyor. Sosyal diyaloğu ‘ekonomik ve sosyal politikalar açısından ortak çıkarları kapsayan konularda devlet, işveren ve çalışan temsilcileri arasında iki veya üç taraflı olarak gerçekleşen her türlü müzakere, danışma veya bilgi paylaşımı’ olarak tanımlarsak, bu aslında bizim kadim geleneğimizde olan istişare kültürünün devamı aslında. Başta birey olarak, aile ve toplum daireleri olarak biz tepkisel hareket etmeyi değil, farklı görüşleri dinlemeyi, başkalarının fikirlerini almayı ve her daim masada kalmayı önemsemiş bir gelenekten geliyoruz” diye konuştu.