Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Süreç içerisinde nasıl bir yol izleyeceklerine dair gazetemize konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 3 Ocak’tan itibaren eylemlere başlayacaklarını duyurdu. Kavlak, “Şu anda arabulucu aşamasındayız. Arabulucu, salı günü tarafları görüşmeye çağırmıştı. Ancak orada da uzlaşamadık. Arabulucu raporunu 15 gün içinde verecek. Kararlılığımızı göstereceğiz. Fitili 3 Ocak’ta ateşleyeceğiz. O günden başlayarak, önce yemekhane protestoları gerçekleştireceğiz. Ardından, vardiya giriş çıkışlarında, her iki vardiyayı birleştirerek, toplu basın açıklamaları yapacağız. 6 Ocak günü 10 dakikayla başlayacağız. 10 Ocak’ta bunu 15 dakikaya çıkaracağız. 13 Ocak’ta da 20 dakikaya çıkaracağız. MESS temsilciliklerine siyah çelenk koyacağız. Olmadı, 19 Ocak’ta Bursa’da yüz binlerle miting yapacağız” dedi.

ELİMİZ HAVADA KALDI

7 Ekim’de başlayan görüşmelerde, 44 maddede anlaşmaya varıldığını kaydeden Kavlak, “64 maddede ve 2 yönetmelikte uzlaşma sağlayamadık. Bütün iyi niyetimize rağmen, MESS’le uzlaşamadık. Oysa bizim amacımız masada uzlaşmaktı. Muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik. Müzakere masasına, iyi niyetleriyle oturduk. İşin doğası gereği, pazarlığa açık, uzlaşmacı, kendimizi düşündüğümüz kadar, ülke gerçeklerini de düşünerek elimizi uzattık. Ancak ne yazık ki, elimiz yine havada kaldı” diye konuştu.