Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turhan, Atatürk Havalimanı terminallerinin işletimine yönelik TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ ile imzalanan kira sözleşmesinin 3 Ocak 2021’de sona ereceğine dikkati çekti. Bu sözleşme süresinden önce söz konusu faaliyetin sonlandırıldığını dile getiren Turhan, “Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapatılması nedeniyle TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ’ye sözleşmenin kalan süresi için 389 milyon avro kâr kaybı ödenmesi kararlaştırıldı” bilgisini paylaştı. TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ’nin, Atatürk Havalimanı için yapılan kira sözleşmesi kapsamında yıllık KDV dahil 165 milyon 55 bin 383 dolar ödediğini ifade eden Turhan, “İstanbul Havalimanı için ise İGA yıllık 1 milyar 45 milyon avro ödeyecek. Böylelikle devletimizin elde ettiği kar yaklaşık 7 katına çıkacak” bilgisini verdi.