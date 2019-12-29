Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emisyon skandalları ve gelişen teknolojiyle birlikte otomotiv sektöründe büyük bir dönüşümün yaşandığı, çok daha çevreci ve elektronik araçlara doğru geçişin gerçekleştiği bu dönemde kendini gösteren Türkiye’nin “süper” otomobili, dünyayı hayran bıraktı. Yeni dönemin en önemli kriteri olan “yüzde 100 elektrikli, otonom ve akıllı” araçlarda üretimi, ilk olarak Tesla gerçekleştirdi. Türkiye’nin otomobili, bu anlamda ikinci olacak; ancak batarya başta olmak üzere sahip olduğu süper donanımlarıyla Tesla’nın önüne geçerek, dünyanın en iyisi olma yönünde de iddiasını ortaya koydu.

ÜLKE GÜCÜNÜ GÖSTERDİ

İki yıl sonra üretimine başlanacak yerli otomobil dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz Daily Mail gazetesinin “Türkiye elektrikli otomobilini tanıttı” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “otomobilin, Tesla’ya meydan okuması” temennisi aktarıldı. Haberde, Türkiye’nin ilk yerli otomobilini üretme hayalini gerçekleştirmeye yaklaştığı vurgulandı. Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesi “Türkiye milli elektrikli aracına milyarlarca yatırım yapıyor” başlığını kullandı. Haberde, yerli aracın ülkenin büyüyen ekonomik gücünün kanıtı olarak sunulduğu yorumu yapıldı. Der Spiegel dergisinin sitesindeki haberde “Türkiye, 2022’den itibaren ilk yerli elektrikli otomobilini üretmek istiyor. Bunun için, gelecek 13 yıl içinde 3 milyar avrodan fazla yatırım yapılacak” değerlendirilmesinde bulunuldu. Focus dergisinin haberinde de Türkiye’nin yerli otomobil rüyasının gerçekleştiğinin altı çizilerek, elektrikli otomobil için aşılması gereken birçok engele rağmen bu konudaki yatırımının muazzam olduğu kaydedildi.

100 BİNDEN FAZLA TWEET

Sosyal medyada da ilgi gören otomobil hakkında, kısa süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı. Avusturya’nın en çok satan gazetesi Krone, “Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobil markasını gururla tanıttı” başlığı ile gelişmeleri okuyucularına duyurdu. Belçika haber ajansı Belga, “Tarihi bir gün” ifadesini kullandı. Hollanda RTL kanalının haberinde “Türkiye otomobil pazarına girdi, Erdoğan iki elektrikli otomobil sundu” başlığı kullanıldı. The Washington Post “Türk lider, ilk yerli otomobilin prototipini tanıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu otomobilin Avrupa’dan başlayıp, küresel bir marka olmasını istiyor” görüşüne yer verdi.