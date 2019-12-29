Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 288,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 289,50 liradan, bin 907 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 928 liradan, 264 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 268 liradan, bin 863 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 883 liradan, 932 liradan alınan Yarım Ziynet 942 liradan ve 466 liradan alınan Çeyrek Ziynet 471 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (İşte 29 Aralık 2019 altın fiyatları)
29.12.2019 - 10:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 289,50 lira oldu. İşte 29 Aralık 2019 güncel altın fiyatları...
Kaynak: İHA
Etiketler : Çeyrek,gram,altın,kaç tl,
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