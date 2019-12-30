Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pet şişelerdeki su azaldıkça çözülmenin daha fazla olduğunu ve suya daha fazla kimyasal geçtiğini vurgulayan Temel “Damacanalarda çözülme daha az gerçekleşiyor. Dolayısıyla pet şişelerdeki sular daha kirli oluyor. Damacanalarda kullanılan, dünyaca bilinen bir kimyasal olan Bisfenol A’nın tamamen yasaklanması gerekiyor. Türkiye’de erkek çocuklarda kısırlık oranının istatistiki olarak arttığı görülüyor. Ben bunun sebebini pet şişelere bağlıyorum. Özellikle erkek çocuklarımız dışarıda hep pet şişeden su içiyor. Bunun da önüne cam şişeyle geçilir” değerlendirmesini yaptı. Pet şişelerde tespit edilen kimyasal maddelerin vücuttaki bütün organlara hatta akciğerlere kadar zarar verebileceği iddiasında bulunan Temel, şöyle devam etti: Aslında tüketici, cam şişeleri tercih etmek istiyor ama bunu pahalı buluyor. Burada devletin çözüme destek sunması lazım. Dünyanın en büyük bor rezervi Türkiye’de. Devletin, ‘Biz 500 mililitrelik veya bir litrelik cam şişeleri borla yapacağız, devlet destekli olacak ve bunda indirim yapacağız’ demesi lazım. İnsanlar kanser olmadığı zaman yüklü miktarlarda ilaç masrafı da olmayacak. Bordan cam şişe üretimine önem verilip 500 mililitrelik pet şişelerin piyasadan kaldırılması gerekiyor.