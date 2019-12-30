Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ocak 2020'den itibaren Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binaların alım, satım ve kiralama süreçlerine ilişkin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama geldi.

Buna göre alım ve satımlarda tapu işlemleri aşamasında enerji kimlik belgesinin ibrazı aranmayacak ve tarafların beyanları ile işlem yapılabilecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre uzatılan süre ile 1 Ocak 2020'den itibaren Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacağını Bakanımız da açıklamıştı. Bizler de bu düzenlemenin tüm tapu süreçlerini olumsuz etkileyeceğini belirtmiştik. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre, Enerji Kimlik Belgesi ibrazı gerekmeyecek sadece tarafların beyana göre işlem yapılabilecek” dedi.

“Kriz aşılmış oldu”

Yapılan düzenleme ile tapu işlem süreçlerinin aksamasının önüne geçildiğini belirten Özelmacıklı “Buna göre alım, satım ve kira şerhi işlemlerinde, başvuru esnasında binanın veya bağımsız bölümün enerji kimlik belgesinin olup olmadığı sorulacak. Eğer taraflarca enerji kimlik belgesinin var olduğu beyan edilirse "Enerji kimlik belgesi vardır. Tarafıma verilmiştir" şeklinde, eğer taraflarca enerji kimlik belgesinin olmadığı beyan edilmiş ise "Enerji kimlik belgesi olmadan satış/kira şerhi işleminin yapılmasını kabul ediyorum/ediyoruz." şeklinde başvuru belgesinin ilgili yerine başvuru esnasında veya en geç imza aşamasında tarafların beyanı alınıp imzalatılarak işlemlere yön verilmesi sağlanacak. Ayrıca enerji kimlik belgesi ibrazı aranmayacak” diye konuştu.