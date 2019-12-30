Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük İkramiye Ne kadar? 2020 Milli Piyango Büyük İkramiyesi kaç lira? Yılbaşı çekilişi sonuç sorgula... 2020 milli piyango sonuçları açıklanır açıklanmaz sitemizde olacak. büyük umutlarla milli piyango bileti alan vatandaş Büyük İkramiye Ne kadar? 2020 Milli Piyango Büyük İkramiyesi kaç lira? sorusunu soruyor. Kimisi ise yılbaşı çekiliş sonuçlarını nereden öğreneceğini merak ediyor. yılbaşı çekiliş sonuçlarını sayfamızdaki 'Yılbaşı çekilişi sonuç sorgula' linkine tıklamanız yeterli olacaktır. İşte Büyük İkramiye Ne kadar? 2020 Milli Piyango Büyük İkramiyesi kaç lira? Yılbaşı çekilişi sonuç sorgula, milli piyango çekiliş sonuç sorgula, yılbaşı çekiliş sonucu öğren sorularının cevabı

Yılbaşı Çekiliş Sonuç sorgula

Büyük ikramiye ne kadar?



2020 yılına girmemize saatler kaldı. Bilet alan milyonlarca vatandaş heyecanla yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bir yandan da büyük ikramiye ne kadar sorusu akıllara geliyor. 2020 Milli Piyango Büyük İkramiyesi kaç lira?

Büyük İkramiye Ne kadar? 2020 Milli Piyango Büyük İkramiyesi kaç lira? Yılbaşı çekilişi sonuç sorgula

Büyük İkramiye Ne kadar?



İkramiye sahipleri tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar.

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişi ikramiye tutarları şu şekilde:

80 Milyon TL

8 milyon TL

1 milyon TL

100 bin TL

10 bin TL

5 bin TL

1000 TL

400 TL

300 TL

200 TL

160 TL

80 (Amorti) TL

80 bin (Teselli) TL

2020 Milli Piyango Büyük İkramiyesi kaç lira?

Yılbaşı çekilişi ne zaman başlayacak?



Yılbaşı 2020 özel çekilişinin saat 15.00’da başlayacağı, 80 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişlerinin ise 20.00-21.00 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

Halka açık şekilde gerçekleştirilecek yılbaşı özel çekilişinde toplam 436 milyon 540 bin TL dağıtılacak.

Yılbaşı biletleri ne kadar?

ÇEYREK BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı çeyrek bilet fiyatı 20 TL

YARIM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı 40 TL

TAM BİLET NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı tam bilet fiyatı 80 TL