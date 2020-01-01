Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lâpseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü; renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle “simgelerin köprüsü” olacak. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konuluyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselerek kırmızı beyaz renkleri açıkça görülmeye başladı. Avrupa ve Asya yakalarındaki şantiyelerinde üst üste konulan kule bloklarıyla ayaklardaki mevcut yükseklik 110 metreye geldi. Bu yükseklik, köprü ayaklarında üçte birlik bölümün tamamlandığı anlamına geliyor. Çalışma kapsamında bölgede 3,5 milyon metreküp kazı yapıldı. Dolgu yapılacak 26 milyon metreküplük alanda ise 7 milyon metreküp gerçekleşme sağlandı. Projede yaklaşık 3 bin 500 kişi çalışıyor. 165 iş makinesinin kullanıldığı projede 68’i köprü, 20’si yol yapımında olmak üzere 88 alt yüklenici, 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de hizmete açılması planlanıyor.

KIRMIZI BEYAZ KULELER

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333’er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.