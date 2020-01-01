Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’daki pas geçme oranlarının karşılaştırıldığı açıklamada, “30.12.2019 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen operasyonda rüzgâr sebebiyle 13 pas geçme yaşanmıştır. Bu yılın nisan - aralık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında İstanbul Havalimanı’nda 620 uçak pisti pas geçerken, bu rakam Atatürk Havalimanı’nda 1.016 yani iki katı olarak gerçekleşmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca yolcu gelişte pankartlı karşılamının yasaklandığı, onun yerine buluşma noktası ayrıldığı belirtildi.