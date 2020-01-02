Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu rakamın 655 lirasını ise devlete ödenen vergiler oluşturdu. TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV) 2018 yılında tüm haberleşme hizmetlerinde yüzde 7,5 olduğunu hatırlattığı açıklamada “1999 Gölcük depremi ile hayatamıza ‘geçici’ olarak giren Özel İletişim Vergisi’nin 20 yıldır alınması büyük bir problem teşkil ediyor” dedi.

Telefonu daha az değiştiriyoruz

TELKODER verileri, telefon değiştime sıklığının döviz kurlarındaki artış ve taksit düzenlemeleri sebebiyle azaldığını gösteriyor. Son iki senede telefon değiştirenlerin oranı yüzde 64’ten yüzde 58’e düştü. Bu düşüş, yurt dışından ithal edilen ve yolcu beraberinde getirilen telefonlar üzerindeki fiyat baskısının, alma isteğini azalttığını gösteriyor.



Neye, ne ödüyoruz?

Sabit telefon 38,23

Sabit internet 60,9

1 mobil abonelik 42,4