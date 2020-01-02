Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, Yavuz Sultan Selim’de araç sınıfı 1 olan modellerde ücret 21 lira 90 kuruş, araç sınıfı 2 olan modellerde 29 lira 10 kuruş, araç sınıfı 3 olan modellerde 54 lira 10 kuruş, araç sınıfı 4 olan modellerde 137 lira 30 kuruş, araç sınıfı 5 olan modellerde 170 lira 80 kuruş, araç sınıfı 6 olan modellerde 15 lira 35 kuruş alınacak.

Yapılan yüzde 14 zamla Osman Gazi Köprüsü’nden otomobil geçişi (1. sınıf araç) 103,05 liradan 117,90 TL’ye yükseldi. 2. sınıf araçlar 188,65, 3. sınıf araçlar 224,00, 4. sınıf araçlar 297,10, tır ve dingil sayısı 6’dan fazla olan araçlar da 374,90 lira ödeyecek. 6. sınıf olarak adlandırılan motosikletlerin geçiş ücreti de 28,55 TL olarak belirlendi.