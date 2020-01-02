Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin otomobilinin ön gösterim aracının Bilişim Vadisi’ndeki açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, marka lansmanından sonra aracın yedi bölgede vatandaşla buluşacağını söyledi. Gösterim araçlarının Türkiye’de dolaştırılıp vatandaşlara gösterilmesine dair beklentilere ilişkin değerlendirme yapan Karadeniz “Ben TOGG CEO’muz Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar’ın marka lansmanı sırasında böyle bir projelerinin olduğunu biliyorum ama bugün için erken. Çünkü önceki gün yaptığımız bir ön gösterimdi, lansman değildi. Marka lansmanı daha sonraki bir aşama. Marka lansmanıyla birlikte araçlar yedi bölgeyi dolaşacak, vatandaşlarla buluşturulacak. Yıllardır beklediğimiz bir şeydi bu. Herkesin belki yakından görmesi, temas etmedi, dokunması çok katkı sağlayacaktır. Pazarlama stratejisi olarak da çok katkı sağlayacaktır” dedi.



Bütün dünya izledi

Fikret Karadeniz “2 bin 100 kişilik oturma düzeni yaptık, 1 kişilik bile boş yer yoktu. Programı 500 civarında basın mensubu takip etti. Türkçe dâhil dört dilde bütün dünyaya yayın yaptık, uyduya çıktık” diyerek planlamayı anlattı.



Dünyada olmayanı tanıtımda biz yaptık

Türkiye’nin Otomobili ön gösteriminin dünyada uygulanmayan bir yöntemle gerçekleştiğini belirte Karadeniz, o günü şöyle anlattı:

Lansman için daha önce şantiye alanı olarak kullanılan 17 bin metrekerelik alanı yeniden düzenledik, 11 bin 500 metrekarelik alanı asfaltladık 636 kişilik bir ekiple 1,5 ay çalıştık. Otomobillerin alttan yukarı çıkarak davetlilere gösterildiği sahne, bildiğim kadarıyla dünyada bugüne kadar kullanılan bir yöntem değil. Bazısı üzerindeki örtüyü açar, diğeri bir perdenin arkasından otomobili çıkaerır. Biz iki otomobilimizi birden konuşmalar bittikten sonra sahnenin altından çıkarmak gibi çılgın bir yöntem denedik. Çılgın diyorum, çünkü bunu kapalı ortamda, teknik imkânları yerli yerinde olan bir yerde yapmak kolay ama açık alanda yapıyorsunuz, yağmur riski var, zemine belli bir eğim vermek zorundasınız, hidrolik sistemler kendi içinde dengede olmak zorunda. Milimetrik hatayı bile affedemezdik. O araçlar ordak çıkmak zorundaydı. Yoksa o anı bekleyen milyonlarca insan için hayal kırıklığı olurdu.